Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat la Antena 3 CNN că pachetul de relansare a economiei va avea două direcții principale.

El a spus că prima componentă va sprijini firmele din domenii considerate strategice și din zone unde România are probleme cu balanța comercială. Printre aceste domenii se numără resursele minerale, inteligența artificială, cercetarea, dezvoltarea și apărarea. Ministrul a explicat că statul vrea să atragă investiții mari și, pentru asta, va oferi diverse facilități, pentru a putea concura cu alte țări din regiune și a reacționa rapid atunci când apare o investiție importantă.

Alexandru Nazare a mai precizat că a doua componentă se va concentra pe firmele mici. Aceasta va include măsuri fiscale care să le facă activitatea mai ușoară, cum ar fi reducerea și simplificarea taxelor pentru microîntreprinderi. A menționat posibilitatea ca o firmă mică să poată reveni la statutul de microîntreprindere dacă cifra de afaceri scade sub plafonul de 100.000 de euro. Totodată, vor fi luate în calcul și bonificații sau termene mai flexibile pentru angajarea de personal.

Ministrul a mai spus că acest pachet de măsuri este realizat împreună cu specialiști din toate partidele politice.

„Are o componentă legată de diversificarea schemelor de sprijin pentru companii, cu prioritate acolo unde balanţa noastră comercială suferă, nu peste tot, cu prioritate în zone strategice cum sunt resursele minerale, inteligenţa artificială, cercetarea-dezvoltarea, inclusiv zona de apărare pentru toate tipurile de companii, inclusiv pentru proiecte strategice mari, pentru care trebuie să avem instrumente pentru a le atrage. În momentul când avem o investiţie mare care vrea să vină în România trebuie să avem un mix de măsuri, de facilităţi pe care le putem oferi pentru că aici suntem într-o competiţie cu toţi vecinii noştri şi trebuie să reacţionăm foarte rapid şi să avem şi instrumentele. Le vom avea”, a declarat Nazare.

Nazare a spus că datele din luna curentă arată că statul nu mai are datorii către firmele care trebuie să primească rambursări de TVA. El a explicat că, la jumătatea anului trecut, aceste datorii ajunseseră la aproximativ 5 miliarde de lei, dar au fost plătite treptat, în decurs de șase luni.

Ministrul a precizat că statul a început prin a-și respecta obligațiile față de mediul de afaceri, considerând acest lucru necesar pentru a încuraja investițiile. Potrivit lui, toate rambursările de TVA aferente lunii ianuarie 2026 au fost achitate la timp.

Alexandru Nazare a explicat că, în 2025, statul avea întârzieri de aproape trei ani la plata concediilor medicale către firmele care achitaseră aceste sume angajaților. El a spus că aceste datorii au fost reduse până la aproximativ 1,5 miliarde de lei.