Ora de vară revine oficial în România în noaptea de 28 spre 29 martie 2026, când ora 3:00 va deveni ora 4:00, ceea ce înseamnă că românii vor dormi mai puțin cu o oră. Măsura este aplicată simultan în toate statele membre ale Uniunii Europene, în baza unei reguli clare care stabilește că trecerea la ora de vară are loc în ultima duminică din martie, iar revenirea la ora de iarnă se face în ultima duminică din octombrie.

Diferența de o zi față de anul 2025, când schimbarea a avut loc în noaptea de 29 spre 30 martie, este determinată exclusiv de calendar. Ultima duminică din martie poate cădea pe date diferite de la un an la altul, fără a exista vreo decizie specială în acest sens. În 2026, aceasta corespunde nopții de 28 spre 29 martie.

Schimbarea orei este justificată oficial prin dorința de a valorifica mai bine lumina naturală și de a reduce consumul de energie electrică. Cu toate acestea, dezbaterea privind eficiența reală a sistemului s-a intensificat în ultimii ani, pe fondul studiilor care contestă beneficiile economice ale ajustării sezoniere a ceasurilor.

Deși pentru majoritatea populației trecerea la ora de vară a devenit un obicei anual, puțini români cunosc faptul că acest mecanism a fost suspendat în țara noastră pentru o perioadă îndelungată, de peste trei decenii.

Introducerea orei de vară în România a avut loc pentru prima dată în 1917, în contextul Primului Război Mondial, însă aplicarea a fost temporară. Ulterior, sistemul a fost abandonat și reintrodus în 1932, fiind menținut până în 1939.

În perioada celui de-Al Doilea Război Mondial, între 1 aprilie 1940 și 2 noiembrie 1942, ora de vară a fost din nou aplicată. După anul 1943, autoritățile au decis renunțarea completă la modificarea sezonieră a orei. Motivele invocate au fost de natură economică și socială, în contextul dificultăților din perioada postbelică.

Această pauză a durat până în 1979, când România a reinstaurat ora de vară în cadrul unei strategii de economisire a energiei și de aliniere la practicile internaționale privind fusurile orare. De atunci, sistemul este aplicat anual, fără întrerupere.

În prezent, însă, la nivel european, viitorul schimbării sezoniere a orei este din nou pus sub semnul întrebării, iar discuțiile privind renunțarea definitivă la acest mecanism au revenit pe agenda oficială a Uniunii Europene.

Subiectul eliminării orei de vară a fost readus în prim-plan la summitul euromediteranean desfășurat în Slovenia, unde liderul guvernului spaniol, Pedro Sánchez, a susținut necesitatea renunțării definitive la schimbarea sezonieră a orei în Uniunea Europeană.

În intervenția sa, acesta a invocat rezultatele consultărilor publice și ale studiilor recente, afirmând:

„Schimbarea orei nu mai are sens. Cetățenii nu o mai doresc, iar studiile arată că nu mai produce economii de energie, ci doar perturbă ritmurile biologice de două ori pe an”, a spus Sánchez, potrivit agenției EFE.

Propunerea privind eliminarea schimbării orei a fost inclusă pe agenda reuniunii Consiliului de Transport, Telecomunicații și Energie al Uniunii Europene. Bruxelles a stabilit anul 2026 drept termen-limită pentru actualul sistem, ceea ce face ca dezbaterile din această perioadă să fie decisive pentru adoptarea unui orar fix la nivel european.

În urmă cu șase ani, la nivel european a fost organizată o consultare publică la care au participat peste 4,6 milioane de cetățeni, iar 84% dintre aceștia s-au pronunțat pentru eliminarea schimbării orei. Cu toate acestea, lipsa unui consens între statele membre a blocat implementarea deciziei.

Poziții ferme au fost exprimate și din partea specialiștilor în sănătate. Societatea Spaniolă de Somn recomandă păstrarea permanentă a orei de iarnă (GMT+1), considerată mai apropiată de ritmul biologic natural al organismului.