Senatorul grupului Pace – Întâi România, Ninel Peia, a declarat că moțiunea de cenzură „România Nu Este de Vânzare – Un Guvern fără USR” a adunat deja 119 semnături și beneficiază de sprijinul grupului parlamentar AUR.

”Astăzi am venit să îi facem un cadou domnului președinte al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu. Este ziua lui și îi fac cadou șansa de a scăpa de progresiști de la guvernare. Așa cum au scăpat de progresism din statutul PSD, astfel pot scăpa acum și de progreșiști și de Guvernul progresist Bolojan. Invit PSD-ul să facă un cadou românilor, să voteze tot PSD-ul această moțiune de cenzură și să facă un cadou tuturor românilor să îi scape de progresiști”, a declarat Ninel Peia.

”Am semnat ieri, la Parlament, cu toată convingerea, Moţiunea parlamentarilor neafiliaţi intitulată „România nu este de vânzare – un guvern fără USR”! Este vorba despre o iniţiativă a peste 22 de parlamentari care înţeleg pericolul la adresa României reprezentat de acapararea Statului (Externe, Apărare, Economie, Mediu, Radioul Public, companiile la care Statul este acţionar) de către gruparea numită USR – o grupare controlată şi dirijată de forţe externe şi care acţionează împotriva interesului naţional”, spune Ponta pe Facebook.

Ponta precizează că este o inițiativă concepută împreună de parlamentarii neafiliați, prin care transmit clar și neechivoc că vor susține necondiționat orice Guvern care eliberează România de influența USR.

”Sunt convins că toţi parlamentarii PSD şi majoritatea absolută a celor de la PNL sunt de acord cu această iniţiativă – însă disciplina de partid îi împiedică să îşi exprime public aceste convingeri. Mesajul pentru poporul român este însă esenţial: există curajul de a începe bătălia cu această grupare antiromânească numită USR. Bătălia este dificilă şi de lungă durată, dar este esenţială pentru viitorul României. Propaganda externă şi internă are acum banii şi instrumentele instituţionale necesare pentru a susţine subjugarea ţării – însă lupta împotriva lor este o luptă legitimă pentru libertate, demnitate, prosperitate şi pentru viitorul naţional şi european al poporului român!”, afirmă Ponta.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat joi, ca reacție la anunțul opoziției privind strângerea semnăturilor necesare pentru depunerea unei moțiuni de cenzură, că în cazul în care aceasta va fi depusă, va urma procedura parlamentară care va evalua sprijinul de care se bucură guvernul. Bolojan a făcut declarația de la Viena, subliniind că susținerea executivului va fi testată în cadrul procesului parlamentar.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, referitor la moțiunea de cenzură inițiată de opoziție, că membrii PSD au decis în unanimitate să rămână parte a coaliției și că această decizie rămâne valabilă în continuare.