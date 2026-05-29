ONU cere măsuri urgente pentru protecția copiilor online. Cere schimbarea designului platformelor digitale

Organizația Națiunilor Unite a transmis un apel ferm către guverne și industria tehnologică, solicitând măsuri urgente pentru protejarea copiilor în mediul digital. Potrivit instituției, riscurile la care sunt expuși minorii online nu sunt întâmplătoare, ci rezultatul direct al modului în care sunt proiectate platformele digitale moderne.

ONU subliniază că siguranța copiilor trebuie integrată din faza de design a serviciilor online, nu tratată ca o funcție opțională adăugată ulterior.

Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului afirmă că expunerea copiilor la conținut dăunător este determinată de alegeri de design și modele de business orientate spre creșterea timpului petrecut pe platforme.

Printre elementele considerate problematice se numără:

derularea infinită a conținutului

redarea automată a videoclipurilor

notificările constante și intruzive

Aceste mecanisme pot contribui la comportamente dependente și pot afecta atenția, siguranța și confidențialitatea minorilor.

Organizația precizează că simpla blocare a accesului la platforme sau interdicțiile generale privind rețelele sociale nu reprezintă soluții eficiente pe termen lung. Astfel de măsuri pot fi ușor ocolite și pot împinge copiii către platforme mai puțin sigure și mai puțin controlate.

În schimb, este necesară o abordare structurală, bazată pe reglementare și responsabilizarea directă a companiilor tehnologice, scrie Straits Times.

ONU promovează conceptul de „siguranță prin design”, prin care protecția copiilor devine o componentă fundamentală a arhitecturii platformelor online.

Printre măsurile recomandate se află:

protejarea automată a datelor minorilor

limitarea colectării și utilizării datelor personale

interzicerea micro-targetării comerciale a copiilor

reducerea mecanismelor de manipulare comportamentală

Organizația solicită implementarea unui cadru de reglementare mai riguros, care să includă:

supraveghere independentă a platformelor digitale

sancțiuni clare pentru încălcarea regulilor

mecanisme de despăgubire pentru copiii afectați

De asemenea, ONU atrage atenția că măsuri precum verificarea vârstei trebuie aplicate cu grijă, deoarece pot genera riscuri suplimentare legate de confidențialitatea datelor.