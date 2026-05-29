ONU cere măsuri urgente pentru protecția copiilor online. Cere schimbarea designului platformelor digitale
Organizația Națiunilor Unite a transmis un apel ferm către guverne și industria tehnologică, solicitând măsuri urgente pentru protejarea copiilor în mediul digital. Potrivit instituției, riscurile la care sunt expuși minorii online nu sunt întâmplătoare, ci rezultatul direct al modului în care sunt proiectate platformele digitale moderne.
ONU subliniază că siguranța copiilor trebuie integrată din faza de design a serviciilor online, nu tratată ca o funcție opțională adăugată ulterior.
Siguranța copiilor online, ridicată la nivel de prioritate internațională
Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului afirmă că expunerea copiilor la conținut dăunător este determinată de alegeri de design și modele de business orientate spre creșterea timpului petrecut pe platforme.
Printre elementele considerate problematice se numără:
- derularea infinită a conținutului
- redarea automată a videoclipurilor
- notificările constante și intruzive
Aceste mecanisme pot contribui la comportamente dependente și pot afecta atenția, siguranța și confidențialitatea minorilor.
Interdicțiile nu sunt suficiente, avertizează ONU
Organizația precizează că simpla blocare a accesului la platforme sau interdicțiile generale privind rețelele sociale nu reprezintă soluții eficiente pe termen lung. Astfel de măsuri pot fi ușor ocolite și pot împinge copiii către platforme mai puțin sigure și mai puțin controlate.
În schimb, este necesară o abordare structurală, bazată pe reglementare și responsabilizarea directă a companiilor tehnologice, scrie Straits Times.
„Siguranță prin design” pentru platformele digitale
ONU promovează conceptul de „siguranță prin design”, prin care protecția copiilor devine o componentă fundamentală a arhitecturii platformelor online.
Printre măsurile recomandate se află:
- protejarea automată a datelor minorilor
- limitarea colectării și utilizării datelor personale
- interzicerea micro-targetării comerciale a copiilor
- reducerea mecanismelor de manipulare comportamentală
Reglementare mai strictă și responsabilitate legală
Organizația solicită implementarea unui cadru de reglementare mai riguros, care să includă:
- supraveghere independentă a platformelor digitale
- sancțiuni clare pentru încălcarea regulilor
- mecanisme de despăgubire pentru copiii afectați
De asemenea, ONU atrage atenția că măsuri precum verificarea vârstei trebuie aplicate cu grijă, deoarece pot genera riscuri suplimentare legate de confidențialitatea datelor.
