Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a aprobat luni o rezoluție care sprijină planul de pace propus de președintele american Donald Trump pentru Fâșia Gaza. Documentul, rezultat al unor runde intense de negocieri, include între altele instituirea unei forțe internaționale în teritoriu, o măsură susținută insistent de Washington în contextul temerilor privind reluarea ostilităților de către Israel.

Rezoluția a fost adoptată cu 13 voturi pentru, în timp ce Rusia și China au ales să se abțină. Ambasadorul Statelor Unite la ONU, Mike Waltz, a descris textul drept „un pas istoric și un demers constructiv” în direcția restabilirii stabilității regionale.

Planul susținut de ONU a stat la baza armistițiului intrat în vigoare pe 10 octombrie, un armistițiu fragil care a pus temporar capăt confruntărilor dintre Israel și Hamas. Conflictul devasta Fâșia Gaza de aproape doi ani, pornind de la atacul sângeros comis de Hamas în sudul Israelului, pe 7 octombrie 2023.

În fața Consiliului, Michael Waltz a declarat că „astăzi putem stinge flăcările și aprinde lumina păcii”, referindu-se la planul în 20 de puncte al administrației Trump. Primele efecte ale acordului s-au văzut la doar câteva zile după oprirea focului: Hamas a eliberat 20 de ostatici în viață, în schimbul eliberării a aproape 2.000 de deținuți palestinieni.

Tot atunci, gruparea islamistă a început să predea și rămășițele unor persoane ucise în captivitate. Până în prezent, resturile pământești a doi cetățeni israelieni și ale unui lucrător thailandez nu au fost încă returnate autorităților.

Hamas a reacționat dur luni seară după adoptarea de către Consiliul de Securitate al ONU a rezoluției ce susține planul de pace prezentat de președintele american Donald Trump pentru Fâșia Gaza. Mișcarea palestiniană acuză comunitatea internațională că a validat un document care, în opinia sa, ignoră drepturile fundamentale și revendicările legitime ale populației palestiniene.

În comunicatul transmis, Hamas afirmă că rezoluția introduce un mecanism de tutelă internațională asupra Fâșiei Gaza, o idee respinsă atât de locuitori, cât și de facțiunile politice și militare din teritoriu. Organizația critică în special prevederea privind trimiterea unei forțe internaționale, considerând că aceasta ar avea între obiective și dezarmarea grupărilor palestiniene – un punct pe care mișcarea islamistă îl vede drept favorabil intereselor Israelului.