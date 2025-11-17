Chiar și cei mai fanatici susținători ai lui Zelenski sunt cu gura căscată de uimire. „Saci de bani și o toaletă de aur: criza corupției devorează guvernul lui Zelenski”, titrează Financial Times într-un amplu articol dedicat imensului scandal de corupție în care este implicat liderul de la Kiev.

Mitul eroului Zelenski se prăbușește. Opulentele apartamente din Kiev ale apropiaților lui Volodimir Zelenski sunt dotate inclusiv cu o toaletă din aur. Fotografii cu saci plini de bancnote și casete audio care surprind oficiali discutând despre strategii de spălare a banilor au provocat vâlvă la Kiev, dar și în presa internațională.

În dialogul din podcast, Adrian Severin a explicat că situația nu îl surprinde, având în vedere experiența acumulată în misiuni în zone marcate de conflicte militare precum Cecenia, fosta Iugoslavie și alte teatre de operațiuni din Europa și Asia. El a subliniat că războiul creează întotdeauna condiții favorabile pentru corupție, deoarece presupune mișcarea unor sume uriașe de bani într-un mediu dominat de haos, zgomot și lipsă de transparență. În astfel de contexte, numeroși actori găsesc oportunități de îmbogățire rapidă.

Fostul ministru a amintit și ideea potrivit căreia repetarea constantă a unei minciuni poate duce, în timp, la pierderea capacității de a distinge între adevăr și fals. În viziunea sa, confuzia morală generată de această situație poate face ca societatea să nu mai deosebească binele de rău.

„Am avut misiuni în Cecenia, am avut practic misiuni în fosta Iugoslavie, practic în toate teatrele de operații din Europa și o bună parte din Asia care au cunoscut astfel de confruntări militare. Din păcate, trebuie să vă spun, toate aceste confruntări favorizează corupția. Ele sunt un mediu extraordinar pentru corupție. Este normal, confruntarea militară solicită fonduri importante. Fondurile acestea circulă, așa cum circulă mai ales în zgomotul și praful și fumul războiului. Și mulți în război își găsesc ocazia de a se îmbogăți. Acum, înainte iarăși de a reveni efectiv la întrebarea dumneavoastră, aș vrea să pomenesc o remarcă a Hanei Arendt. care spunea că o minciună repetată la infinit nu sfârșește prin a fi adevăr, dar sfârșește prin a ne face să nu mai distingem între adevăr și minciună. Iar dacă ajungem să nu mai distingem între adevăr și minciună, efectul final este că nu mai distingem între bine și rău”, a spus Severin în cadrul podcastului de pe canalul de YouTube „HAI România!”.

În analiza sa, Severin a subliniat că actualele dezvăluiri nu reprezintă o simplă descoperire întâmplătoare a unor instituții ucrainene. El consideră că ceea ce se întâmplă reflectă o schimbare în politica mondială, în special în Statele Unite. Potrivit lui, Uniunea Europeană continuă să prezinte situația ca pe o dovadă a funcționării eficiente a mecanismelor anticorupție din Ucraina și a libertății presei.

Totuși, Severin afirmă că nu crede în onestitatea și eficiența reală a acestor structuri. În opinia sa, dezvăluirile ar fi apărut în urma unei presiuni directe din partea Washingtonului, cu scopul de a elimina un obstacol din calea planurilor de pace pe care Donald Trump ar intenționa să le promoveze. Obstacolul ar fi, potrivit interpretării sale, însuși președintele Volodimir Zelenski.

Fostul ministru consideră această perspectivă verosimilă, afirmând că a observat în mod direct cum corupția înflorește în condițiile unui război. În plus, afirmă că Ucraina dispunea de mult timp de condițiile necesare pentru ca fenomenul corupției să atingă niveluri ridicate, indiferent de contextul militar.

„De ce am făcut toată această, dacă vreți, lungă introducere? Pentru a spune că ceea ce se întâmplă nu este o descoperire, mai mult sau mai puțin întâmplătoare, nu este o trezire din somn a unor instituții specializate în asemenea a închete, ci este o întoarcere a politicii la nivel mondial. Sigur, nu e o întoarcere completă, pentru că ea are loc în special în Statele Unite. Încă Uniunea Europeană se pare că spune, da, da, e minunat! Ce ne arată aceste descoperiri? Că instituțiile ucrainene funcționează splendid, că presa ucraineană este liberă. Și iată ce bine că ele funcționează și ce bine că guvernul ucrainean e corupt, pentru că în felul acesta am probat eficacitatea mecanismelor anticorupție. Eu nu cred, știind multe lucruri, nu cred în eficacitatea și în onestitatea mecanismelor și instituțiilor anticorupție din Ucraina, cred însă că s-a primit poruncă înfricoșată de la Washington să se scoată toate acestea la lumină pentru a rezolva o problemă, pentru a înlătura un obstacol din calea păcii pe care Trump dorește să o promoveze. Și acest obstacol, pentru că acest obstacol trebuia să poartă un nume, i s-a zis Volodimir Zelenski. Iată ce cred eu despre întreaga poveste. Ea este, după părerea mea, perfect verosimilă și v-am spus de ce. Am văzut cu ochii mei cum se propaga corupția în condiții de război. Știam că și fără război, Ucraina are tot ce-i trebuie pentru a performa, ca să zic așa, în domeniul corupției. Deci lucrurile acestea nu mă surprind”, a completat fostul ministru de Externe.

