OMV Petrom, unul dintre principalii producători de gaze din România, a înregistrat în primele nouă luni ale acestui an un profit net de 3,4 miliarde de lei, marcând o scădere de 13% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

Excluzând elementele speciale, rezultatul din exploatare CCA s-a ridicat la 3,8 miliarde de lei, înregistrând o diminuare de 20%, în principal din cauza scăderii prețurilor la țiței, aceasta fiind parțial echilibrată de creșterea marjelor de rafinare.

Investițiile organice au urcat cu 28%, ajungând la 5,1 miliarde de lei, impulsionate în special de alocările mai mari pentru proiectul Neptun Deep.

Valoarea totală a investițiilor a atins 5,2 miliarde de lei, înregistrând o creștere de 9% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

OMV Petrom a adus la bugetul de stat aproximativ 12 miliarde de lei, menținând astfel un nivel comparabil cu cel înregistrat în primele nouă luni ale anului 2024.

Consiliul de administrație a aprobat al patrulea dividend special consecutiv, de 0,0200 lei pe acțiune, ceea ce aduce dividendele totale pentru 2025 la 4 miliarde de lei, incluzând și dividendul de bază distribuit în luna iunie.

„Într-un mediu cu preț mai scăzut al țițeiului, rezultatele noastre la nouă luni reflectă beneficiile integrării afacerii noastre, cu impact pozitiv din creșterea marjei de rafinare. Valoarea integrării a fost vizibilă mai ales în al treilea trimestru, cu performanță îmbunătățită în segmentul de Rafinare și Marketing, pe lângă revenirea la un rezultat pozitiv în segmentul de Gaze și Electricitate. Totuși, semnele încetinirii economice au început să afecteze cererea pentru carburanți și gaze naturale. În timp ce rezultatul operațional excluzând elemente speciale a scăzut cu 20%, la 3,8 miliarde lei, investițiile organice în aceeași perioadă au crescut cu 28%, la ~5 miliarde lei, reflectând implementarea Strategiei 2030. Am înregistrat progrese semnificative atât în dezvoltarea proiectului Neptun Deep, cât și în activitățile de explorare Han-Asparuh din Bulgaria, precum și în extinderea portofoliului nostru de energie electrică din surse regenerabile și de produse sustenabile. Disciplina financiară rămâne o prioritate, fiind implementate programe de eficientizare care urmăresc să răspundă provocărilor pieței și să mențină competitivitatea. Presupunând un cadru fiscal și de reglementare predictibil și competitiv, continuăm investițiile, vizând o cifră record de până la 8,2 miliarde de lei pentru anul 2025”, spune Christina Verchere, CEO OMV Petrom.

Excluzând elementele speciale, rezultatul din exploatare s-a situat la 1,9 miliarde de lei, în scădere față de 2,4 miliarde lei în aceeași perioadă a anului 2024, impactul principal fiind reprezentat de reducerea cu 14% a prețului țițeiului.

Producția s-a menținut aproape de estimări, înregistrând o scădere de 4,4%, cauzată în principal de declinul natural al principalelor zăcăminte, parțial contrabalansată de impactul lucrărilor de modernizare a sondelor și al celor noi.

Costul de producție a urcat cu 11%, ajungând la 17,9 USD pe bep, influențat de efectele nefavorabile ale fluctuațiilor valutare, majorarea impozitelor, inclusiv taxa pe construcții, și de reducerea cantității de producție disponibilă pentru vânzare.

Excluzând elementele speciale, rezultatul din exploatare CCA a scăzut la 1,8 miliarde de lei, comparativ cu 2,0 miliarde lei în perioada ianuarie-septembrie 2024, impactul principal fiind reprezentat de o utilizare mai redusă a rafinăriei, din cauza opririi planificate din mai 2025 și a dificultăților în aprovizionarea cu țiței în trimestrul al treilea.

Marja de rafinare a OMV Petrom a atins 10,9 USD pe baril, înregistrând un avans de 12%, stimulat de evoluțiile favorabile ale prețurilor la motorină și benzină comparativ cu cotațiile țițeiului.

Rafinăria a operat la o rată de utilizare de 90%, mai redusă decât în aceeași perioadă a anului trecut, fiind afectată în principal de oprirea planificată de 20 de zile din trimestrul al doilea.

În trimestrul al treilea, indicatorul a recuperat puternic, rafinăria atingând o rată de utilizare de 96%, considerabil peste media europeană, grație gestionării eficiente a dificultăților de aprovizionare cu țiței prin surse alternative.

Excluzând elementele speciale, rezultatul din exploatare a atins 13 milioane de lei în primele nouă luni, înregistrând o revenire pozitivă în trimestrul al treilea, ca efect al de-reglementării pieței de energie electrică.

Totuși, rezultatul rămâne sub cel din 2024, fiind afectat de modificările legislative care au influențat negativ performanța segmentului de energie electrică în prima jumătate a anului 2025.

Vânzările de gaze naturale au urcat cu 12%, atingând 34,3 TW. În același timp, centrala electrică Brazi a generat 3,1 TWh, echivalentul a 9% din mixul național de producție, operând la o disponibilitate de 90%.