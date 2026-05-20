Marca Oltcit revine în atenția industriei auto după ce Ford Otosan România a solicitat oficial protejarea denumirii la nivelul Uniunii Europene. Demersul vine într-un moment în care fabrica din Craiova joacă un rol strategic în dezvoltarea producției de vehicule electrice și în extinderea operațiunilor companiei în Europa.

Reprezentanții companiei au transmis că performanțele recente ale uzinei se datorează angajaților și investițiilor realizate în ultimii ani, subliniind că Ford Otosan continuă să scrie istorie în industria auto locală, fiind primul producător de vehicule electrice din România.

Totodată, informațiile privind revenirea numelui Oltcit au generat reacții puternice în spațiul public, având în vedere legătura istorică dintre marca românească și fabrica din Craiova, unde modelul Oltcit a fost produs până în anul 1991.

„Un nume cu puternică încărcătură emoțională pentru industria auto românească revine în atenție: OLTCIT, marca legendară asociată cu fabrica de automobile de la Craiova. Potrivit datelor disponibile în eSearch EUIPO, în data de 25 martie 2026 a fost depusă o cerere de marcă a Uniunii Europene pentru denumirea OLTCIT, cu numărul 019337134, titular indicat fiind FORD OTOSAN ROMANIA, iar cererea figurează, la acest moment, cu statusul „Application under examination”. Marca este solicitată pentru clasa 12, care include, între altele, vehicule, automobile, vehicule electrice, autovehicule, părți și accesorii pentru vehicule”, au transmis reprezentanții agenției de proprietate intelectuală care gestionează procedura pentru Ford.

Revenirea mărcii Oltcit în atenția publică apare într-un context în care uzina Ford Otosan din Craiova traversează una dintre cele mai importante perioade din istoria sa recentă. Fabrica a beneficiat în ultimii ani de investiții consistente pentru modernizare și electrificare, devenind unul dintre cele mai importante centre industriale din România.

Actuala platformă industrială continuă tradiția producției auto din Craiova și păstrează legătura cu istoria unuia dintre cele mai cunoscute branduri românești din domeniu. Oltcit a apărut în urma colaborării dintre statul român și constructorul francez Citroën, în anii ’70, iar modelele produse la Craiova au rămas puternic asociate cu industria auto autohtonă.

Specialiștii din domeniul proprietății intelectuale susțin că astfel de demersuri au, de regulă, un rol strategic și urmăresc protejarea unor denumiri cu valoare economică și simbolică importantă.

„O marcă legendară nu este doar un nume. Este memorie comercială, reputație și activ economic”.

În acest context, reprezentanții agenției implicate în procedura de înregistrare spun că protejarea unor astfel de denumiri poate avea implicații juridice, comerciale și culturale pe termen lung.

„O marcă precum OLTCIT nu este doar un nume din trecutul industriei auto românești. Ea concentrează memorie comercială, notorietate, atașament public și valoare simbolică. Din perspectiva proprietății intelectuale, astfel de denumiri trebuie tratate cu atenție, pentru că pot avea relevanță nu doar juridică, ci și culturală și economică”, a declarat Radu Bozocea, reprezentant al agenției care gestionează procedura.

