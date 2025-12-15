Sorin Ciutureanu, directorul general al companiei strategice de la malul mării, prezintă bilanțul unui an în care expertiza managerială și capacitatea de adaptare operațională au fost decisive în menținerea performanței, evitând regresul.

Anul 2025 a adus numeroase provocări pentru Oil Terminal, însă tocmai mediul dificil a demonstrat eficiența și reziliența strategiei implementate, scrie EVZ.

„Într-un an foarte greu, am reușit să păstrăm un echilibru, să ne facem treaba cu seriozitate și competență și să câștigăm încrederea clienților noștri.”, declară Sorin Ciutureanu.

Conducând compania din 2012, Sorin Ciutureanu a subliniat că longevitatea mandatului său a asigurat o continuitate esențială pentru stabilitatea echipei și pentru menținerea unui control strict al cheltuielilor.

Printre realizările notabile ale conducerii se numără menținerea continuității serviciilor, chiar și după închiderea Depozitului Nord. Oil Terminal a gestionat rapid provocarea logistică prin creșterea capacității rezervoarelor și punerea în funcțiune a unei noi instalații de încărcare a păcurii în cisterne de cale ferată.

„Pentru noi este important că am realizat toate aceste măsuri fără a afecta continuitatea serviciilor prestate”, explică directorul general, subliniind flexibilitatea cu care compania s-a pliat pe cerințele clienților într-un climat politico-economic complicat.

Pe lângă activitatea sa obișnuită, Oil Terminal marchează un moment definitoriu al anului – și, posibil, al deceniului – prin parteneriatul strategic cu grupul Iulius. Inițiativa vizează transformarea unui teren de 38 de hectare, aflat în centrul Constanței și utilizat de companie timp de un secol, într-o zonă urbană sustenabilă.

Proiectul, estimat la peste 800 de milioane de euro, aduce multiple beneficii comunității, inclusiv grădini urbane, spații de birouri și zone comerciale, dar asigură și un avantaj financiar sigur pentru compania de stat, printr-o taxă anuală de superficie de 2 milioane de euro.

Anul 2025 a marcat o etapă critică în acest demers.

„Iulius a demarat procesul de remediere a terenului pe care, în mod inevitabil… erau infiltrate reziduuri petroliere. Este un proces asumat de partener… care înțeleg că reprezintă cel mai amplu demers de acest tip din Europa, al unui investitor privat”, a precizat Ciutureanu.

Ecologizarea fostei platforme industriale transformă o problemă istorică de mediu într-o oportunitate de dezvoltare regională.

În paralel, strategia de diversificare a fost consolidată prin lansarea procedurilor pentru construirea unui nou terminal de bitum în Platforma Port (Dana 69), o investiție esențială într-o piață momentan concentrată la un singur furnizor.

Sorin Ciutureanu recunoaște că realitatea din 2025 a contrazis așteptările inițiale. Reducerea consumului, noile reglementări ale UE și prelungirea conflictului din Ucraina au exercitat presiuni asupra cifrei de afaceri a companiei. Cu toate acestea, echipa de conducere a reușit să contrabalanseze scăderea veniturilor prin măsuri de eficientizare. Ca rezultat, Oil Terminal a atins integral indicatorii de performanță stabiliți, validarea fiind confirmată de monitorizările Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, conform OUG 109/2011.

„Cred că tocmai în perioade mai dificile și cu provocări multiple se dovedește calitatea și capacitatea de performanță a managementului”, conchide Sorin Ciutureanu, punând accent pe forța echipei pe care o coordonează de 13 ani.

Astfel, Oil Terminal arată că, datorită unui management experimentat și unei viziuni strategice, o companie de stat nu doar că poate depăși perioadele de criză, ci se poate transforma într-un veritabil motor de dezvoltare economică și urbană.