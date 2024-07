Iulian Dascălu, cunoscut pentru afacerile sale din domeniul imobiliar, a înregistrat în 2023 o performanță remarcabilă pentru grupul său, Iulius. Cu o creștere semnificativă de 18,4% față de anul anterior, veniturile totale ale grupului au depășit pentru prima dată pragul de 140 milioane de euro.

Această performanță impresionantă a fost susținută în principal de cele cinci mall-uri dezvoltate și administrate de Iulius în parteneriat cu Atterbury Europe. Cel mai mare contribuție a avut-o Iulius Town din Timișoara, care a adus venituri de 41,8 milioane de euro în 2023. În același timp, spațiile de retail din cadrul complexului Palas din Iași au înregistrat o creștere semnificativă de 14,2%, atingând aproximativ 36 milioane de euro în venituri.

Pe locul al treilea în ceea ce privește veniturile de retail se află Iulius Mall Cluj, unde afacerile au înregistrat o creștere de 9%, ajungând la 34 milioane de euro. Aceste rezultate reflectă strategiile de succes ale grupului în gestionarea și dezvoltarea proprietăților sale imobiliare de înaltă calitate, consolidându-și poziția pe piața imobiliară din România.

Compania Iulius este dezvoltator și operator specializat în ample proiecte mixed-use de regenerare urbană din România, cu o experiență de peste 25 de ani în real estate și cu o prezență în patru mari orașe din țară – Iași, Timișoara, Cluj-Napoca și Suceava.

Portofoliul este compus din două proiecte de regenerare urbană de tip mixed-use (Palas Iaşi şi Iulius Town Timişoara), reţeaua naţională Iulius Mall (Iaşi, Cluj-Napoca şi Suceava), 15 clădiri de birouri clasa A (8 la Iaşi, 4 la Timişoara şi 3 la Cluj-Napoca) şi două proiecte de retail de proximitate Family Market, ambele în zona metropolitană a Iaşului.

Valoarea investițiilor inițiale realizate până în prezent depășește 1,2 miliarde de euro.

Retail: 310.000 mp închiriabili retail; 70 milioane de vizite anual

Office: 15 clădiri clasa A verzi, cu o suprafață totală de aproximativ 242.000 mp închiriabili, în care sunt prezente peste 130 de sedii de companii și unde lucrează circa 25.000 de angajați.

„Pe segmentul office, 2023 are o însemnătate specială întrucât am reuşit să consolidăm, în centrul Iaşului, cel mai mare hub de birouri din afara Capitalei. În luna aprilie, am inaugurat Palas Campus, cea mai mare clădire de birouri din România, de 60.000 mp închiriabili, în imediata vecinătate a ansamblului mixt Palas Iaşi. Clădirea are la parter o zonă de retail diversă, care înglobează cafenele şi restaurante concept, sală de fitness, centru medical și centru de beauty, centru de analize medicale, şi, în curând, un supermarket” declara, la începutul acestui an, Iulian Dascălu.