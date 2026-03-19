Guvernul actualizează cadrul legal privind serviciile financiare, punând accent pe adaptarea la realitățile economiei digitale și la creșterea tranzacțiilor online. Ordonanța de urgență adoptată stabilește norme revizuite pentru contractele încheiate la distanță, cu scopul de a asigura un nivel mai ridicat de protecție pentru consumatori.

Actul normativ modifică și completează legislația existentă, astfel încât aceasta să reflecte evoluțiile tehnologice și schimbările din comportamentul de consum. În mod concret, noile reguli vizează modul în care sunt oferite informațiile, procesul de luare a deciziilor și transparența serviciilor financiare.

Executivul subliniază că obiectivul principal este armonizarea legislației naționale cu cerințele europene, dar și crearea unui cadru echitabil pentru toți participanții la piață.

„Scopul său este să alinieze legislaţia românească la standardele Uniunii Europene şi să asigure protecţie pentru toţi consumatorii, inclusiv pentru micile afaceri”, arată Executivul.

În acest context, Guvernul urmărește să ofere mai multă claritate juridică și să reducă riscurile pentru utilizatorii de servicii financiare, în special în mediul online, unde lipsa interacțiunii directe poate genera vulnerabilități.

Noile prevederi impun comercianților o serie de obligații suplimentare privind transparența și informarea corectă a consumatorilor, în special înainte de semnarea contractelor. Accentul este pus pe furnizarea unor informații clare, complete și ușor de înțeles.

Astfel, operatorii economici trebuie să prezinte detalii precise despre serviciile financiare oferite, inclusiv costurile asociate și condițiile contractuale. De asemenea, aceștia sunt obligați să informeze consumatorii despre utilizarea proceselor decizionale automatizate și despre eventualele mecanisme de personalizare a prețurilor.

Un alt element important introdus de ordonanță este legat de transparența obiectivelor sociale și de mediu ale serviciilor financiare. Această prevedere vine în contextul tendințelor europene privind responsabilitatea socială și sustenabilitatea în sectorul financiar.

În plus, consumatorii beneficiază de dreptul de retragere din contract fără penalități și fără a fi obligați să își justifice decizia. Această măsură este menită să ofere un grad suplimentar de siguranță în relația contractuală, mai ales în cazul serviciilor achiziționate online.

Ordonanța prevede și modernizarea cerințelor de informare, stabilind că toate informațiile precontractuale trebuie furnizate pe un suport durabil, într-un format lizibil și ușor de înțeles. Această regulă are rolul de a facilita accesul consumatorilor la informații și de a preveni eventualele interpretări eronate.

Totodată, cadrul legislativ actualizat stabilește condiții echitabile de concurență între comercianți, contribuind la crearea unui mediu de afaceri mai predictibil și mai sigur. Prin aceste măsuri, Guvernul încearcă să echilibreze raportul dintre furnizori și consumatori și să consolideze încrederea în serviciile financiare oferite la distanță.