Regulile privind raportarea la Biroul de Credit urmăresc să asigure un echilibru între interesele instituțiilor financiare și drepturile consumatorilor, iar mecanismele de contestare permit corectarea situațiilor în care aceste reguli nu sunt respectate.

Raportarea negativă apare atunci când o instituție financiară transmite către Biroul de Credit informații despre întârzieri la plată sau despre neîndeplinirea obligațiilor din contractul de credit.

În general, raportarea se face după ce întârzierea depășește un anumit număr de zile, iar informațiile sunt utilizate de alte bănci pentru a evalua riscul atunci când o persoană solicită un credit.

Aceste date pot rămâne înregistrate pentru o perioadă de până la patru ani, chiar dacă datoria este achitată ulterior. Din acest motiv, impactul unei raportări poate fi semnificativ.

Un aspect de reținut este faptul că banca trebuie să informeze clientul înainte de a transmite datele către Biroul de Credit.

Notificarea are rolul de a permite persoanei să verifice situația și să remedieze eventualele întârzieri înainte ca raportarea să fie efectuată. În practică, această informare trebuie făcută cu un anumit interval înainte de transmiterea datelor.

Dacă o persoană nu a fost notificată înainte de raportare, acest lucru poate ridica probleme de legalitate și poate constitui un motiv de contestare.

Există mai multe situații în care o raportare negativă poate fi considerată incorectă sau nelegală.

Un caz frecvent este acela în care datele transmise nu sunt corecte sau nu reflectă situația reală. De exemplu, poate apărea o restanță mai mare decât cea existentă sau poate fi raportată o datorie care a fost deja achitată.

De asemenea, raportarea poate fi contestată dacă nu a fost făcută notificarea prealabilă sau dacă instituția financiară nu a respectat condițiile prevăzute în contractul de credit.

Pot apărea și situații în care datoria nu mai este valabilă sau în care există erori de identificare, iar datele unei persoane sunt confundate cu ale altei persoane.

Persoanele ale căror date sunt înregistrate la Biroul de Credit au dreptul să afle ce informații sunt stocate despre ele.

Acestea pot solicita acces la raportul de credit și pot verifica dacă datele sunt corecte și actualizate. În cazul în care sunt identificate erori, persoana are dreptul să solicite rectificarea sau ștergerea datelor.

Aceste drepturi sunt legate și de regulile privind protecția datelor personale, care impun ca informațiile prelucrate să fie corecte și actualizate.

Dacă o persoană consideră că a fost raportată incorect, primul pas este solicitarea de clarificări de la instituția financiară care a făcut raportarea.

Aceasta poate verifica situația și poate corecta eventualele erori. Dacă problema nu este rezolvată, persoana poate formula o cerere oficială de rectificare sau poate sesiza autoritățile competente.

În anumite situații, disputa poate ajunge în instanță, unde se poate analiza legalitatea raportării și se poate dispune corectarea datelor sau acordarea de despăgubiri.

Este important de reținut că Biroul de Credit nu modifică direct informațiile, ci doar instituția care le-a transmis poate face corecturile necesare.

O raportare negativă poate afecta accesul la finanțare. Scorul de credit poate scădea, iar obținerea unui nou împrumut poate deveni mai dificilă sau chiar imposibilă pentru o perioadă. Orice eroare poate avea consecințe directe asupra situației financiare a persoanei în cauză.