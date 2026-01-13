Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) transmite că marți, 13 ianuarie, este termenul pentru depunerea declarației de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale, în cazul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA care folosesc trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală.

Această obligație apare atunci când contribuabilii au efectuat o achiziție intracomunitară de bunuri, taxabilă în România. În această situație, perioada fiscală nu mai rămâne trimestrială, iar contribuabilul devine plătitor de TVA lunar, ceea ce înseamnă depuneri și raportări mai dese.

Potrivit calendarului fiscal publicat de ANAF, contribuabilii au la dispoziție mai multe formulare, în funcție de tipul lor juridic și de situația fiscală.

În această categorie intră:

Formularul 010 , pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică

Formularul 013 , pentru contribuabilii nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente

Formularul 015 , pentru contribuabilii nerezidenți care nu au sediu permanent în România

Formularul 016 , pentru persoane juridice străine care au locul conducerii efective în România

Formularul 020 , pentru persoane fizice române și străine care dețin CNP

Formularul 030 , pentru persoane fizice care nu dețin CNP

Formularul 040 , destinat instituțiilor publice

Formularul 070, pentru persoane fizice care desfășoară activități economice independente sau exercită profesii libere

Alternativ, contribuabilii pot folosi și Formularul electronic 700, care permite înregistrarea și modificarea mențiunilor fiscale în mediul online, inclusiv pentru radierea înregistrării fiscale.

Obligația de depunere vizează contribuabilii care sunt înregistrați în scop de TVA și care folosesc trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală, dar care au realizat o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România.

Prin această achiziție, apare obligația legală de modificare a perioadei fiscale, astfel încât acești contribuabili trec la raportare lunară pentru TVA, începând cu luna în care a fost realizată achiziția.

Pentru cei care se află în această situație, ziua de marți, 13 ianuarie 2026, devine un termen de urmărit atent, deoarece nerespectarea lui poate aduce sancțiuni și complicații în relația cu Fiscul.