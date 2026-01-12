Introducerea euro a fost percepută inițial ca un transfer tehnic, însă primele zile ale anului au demonstrat că o schimbare monetară afectează direct lanțurile comerciale. Deși conversia oficială nu permite rotunjiri arbitrare, unele prețuri afișate în magazine și servicii au depășit ajustarea strictă la curs.

Cazul pâinii este ilustrativ. Înainte de 1 ianuarie, un produs care costa 0,89 leva a ajuns la 1,19 leva pe 2 ianuarie, echivalentul a aproximativ 0,61 euro. Diferența reprezintă o creștere de circa 33% în două zile — procent mult peste simpla conversie valorică.

Situația este similară și în capitală, unde parcările urbane au trecut la tarife în euro. În zona albastră, tariful a crescut de la 2 leva/oră (aprox. 1,02 euro) la 2 euro/oră, adică aproape 3,91 leva după conversie. În zona verde, tarifele au evoluat de la 1 leva (circa 0,51 euro) la 1 euro (1,95 leva), ceea ce marchează o scumpire semnificativă în lei pentru locuitori.

Economiști consultați de presa locală consideră că aceste variații nu pot fi justificate de costurile materiilor prime sau de ajustări logistice și ar putea reflecta fenomenul întâlnit în alte state la trecerea la euro: testarea pragului de toleranță al consumatorilor.

În cazul produselor din tutun, efectele schimbării monedei se suprapun cu o politică fiscală de majorare a accizelor introdusă în bugetul pe 2026. Practic, fumătorii bulgari resimt creșteri de preț care nu sunt legate doar de conversie.

Pentru anul 2026, legislația prevede majorarea accizei de la aproximativ 107,57 euro la 113 euro pentru 1.000 de țigarete. Conform calculelor estimative, după aplicarea TVA, prețul unui pachet standard ar putea crește cu 0,15 – 0,30 euro, respectiv 0,75 – 1,50 lei, dacă comercianții transferă integral diferența, notează 2Firsts.

În practică însă, pe fondul tranziției la euro și al ajustării fiscale, consumatorii au raportat scumpiri de până la aproximativ 1 leu/pachet, cu variații după marcă și rețea comercială. Acest fenomen afectează comportamentul românilor care obișnuiau să cumpere țigări din Bulgaria, întrucât diferența de preț s-a redus semnificativ, în unele cazuri dispărând complet.

Un alt domeniu atent supravegheat este cel farmaceutic, deoarece populația este sensibilă la prețul tratamentelor, iar piața este puternic reglementată. În primele zile din 2026, Comisia pentru Protecția Concurenței (CPC) a organizat discuții cu Asociația Bulgară a Comercianților En-gros și En-detail de Medicamente (BATEDL) și cu Asociația Producătorilor Farmaceutici din Bulgaria (ARPharM), după semnale în presă privind posibile ajustări tarifare.

Întâlnirile au vizat verificarea situației pe baza datelor economice. Reprezentanții industriei au transmis că nu există motive pentru creșteri de preț și că nu sunt planificate majorări, „notează Novinite”. Autoritățile au reamintit că piața medicamentelor este controlată prin mecanisme stricte, iar prețurile sunt plafonate și monitorizate în baza unor proceduri stabilite de lege, ceea ce reduce posibilitatea ajustărilor nejustificate.

În același timp, CPC a precizat public că va continua să urmărească eventualele rapoarte privind creșteri ilegale și că „în caz de nereguli, va transmite informațiile către Agenția Națională de Administrare Fiscală și Comisia pentru Protecția Consumatorilor, conform legislației privind introducerea euro”. Din punct de vedere operațional, farmaciile și lanțurile de distribuție au gestionat fără blocaje tranziția la noua monedă, fără incidente legate de plăți sau aprovizionare.

Situațiile apărute în primele zile nu sunt neobișnuite în contextul trecerilor la euro. În state precum Slovenia, Slovacia sau Croația, au fost organizate campanii de monitorizare anti-speculă în primele luni, în urma unor cazuri izolate de rotunjiri exagerate. Bulgaria se află acum în faza inițială a acestui proces, iar autoritățile bulgare pregătesc mecanisme de raportare și sancțiuni pentru a evita comportamentele oportuniste.

Rămâne de văzut cum se va stabiliza piața în următoarele luni și dacă statul va interveni suplimentar pentru a proteja consumatorii în segmentele sensibile.