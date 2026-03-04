Vicepremierul Oana Gheorghiu afirmă că reacția rapidă a cetățenilor după lansarea platformei fără-hârtie confirmă amploarea problemelor birocratice cu care românii se confruntă în relația cu instituțiile statului.

„Peste 1000 de sesizări în primele 24 de ore ale platformei fara-hartie.gov.ro. Acest număr spune mai mult decât orice discurs despre cât de mare e nevoia de debirocratizare și digitalizare în România”, a transmis Oana Gheorghiu într-o postare publicată pe pagina sa.

Vicepremierul a subliniat că experiențele frustrante din relația cu administrația sunt frecvente pentru majoritatea românilor, iar fiecare cetățean are cel puțin o astfel de situație de povestit. Ea a descris aceste episoade drept exemple ale unui sistem administrativ care, în loc să simplifice procedurile, ajunge adesea să le complice.

„Din păcate, fiecare dintre noi are cel puțin o poveste despre interacțiunea cu statul român care ne-a costat timp, nervi și energie: Un drum inutil, un formular cerut în trei exemplare, o instituție care ne trimite, de fapt, la altă instituție, momente în care ne-am simțit neputincioși în fața unui sistem construit parcă împotriva noastră, nu pentru noi”, a explicat vicepremierul.

În acest context, oficialul consideră că lansarea platformei reprezintă un moment important în încercarea de a schimba modul în care funcționează administrația publică și de a reduce procedurile inutile.

„Ei bine, a venit, în sfârșit, momentul să luptăm cu birocrația!”, a mai transmis Oana Gheorghiu.

Noua platformă digitală este concepută ca un instrument prin care cetățenii pot semnala direct problemele birocratice cu care se confruntă în relația cu instituțiile statului, iar autoritățile sunt obligate să analizeze și să urmărească soluționarea acestora.

Potrivit explicațiilor oferite de vicepremier, mecanismul de funcționare al platformei este simplu și presupune mai multe etape clare prin care trece fiecare sesizare transmisă de cetățeni.

„Pe fara-hartie.gov.ro, procesul e simplu:

1.⁠ ⁠Semnalezi o problemă birocratică;

2.⁠ ⁠Sesizarea e analizată și publicată transparent;

3.⁠ ⁠Începem să lucrăm la soluție împreună cu instituțiile responsabile;

4.⁠ ⁠Tu urmărești progresul în timp real”, a precizat Oana Gheorghiu.

Vicepremierul a explicat că toate sesizările vor fi analizate cu prioritate, iar autoritățile vor acorda o atenție specială problemelor care afectează un număr mare de cetățeni. În paralel, instituțiile responsabile vor fi obligate să identifice rapid soluții pentru cazurile semnalate.

„Vom analiza fiecare situație semnalată cu maximă diligență. În mod evident vom prioritiza situațiile care impactează un număr cât mai mare de oameni, iar pentru celelalte vom responsabiliza ministerele și instituțiile responsabile să vină cu soluții rapide”, a transmis vicepremierul.

Oficialul a insistat asupra faptului că sesizările nu vor fi ignorate și că platforma oferă un sistem transparent de urmărire a fiecărui caz raportat.

„Nicio sesizare nu dispare în vreun sertar (sau, în cazul nostru, în vreun folder). Fiecare are un traseu clar și un tracking transparent”, a subliniat Oana Gheorghiu.

Vicepremierul a precizat că platforma nu este doar o inițiativă guvernamentală, ci un instrument care aparține tuturor cetățenilor și care ar trebui să contribuie la schimbarea modului în care statul interacționează cu oamenii.

„Această platformă nu este a guvernului. Este a noastră, a tuturor cetățenilor de bună credință, care trebuie să fie tratați cu respect și profesionalism la fiecare interacțiune cu statul. Asta trebuie să devină regulă, nu excepția”, a afirmat Oana Gheorghiu.

Ea a mulțumit public instituțiilor și persoanelor care au contribuit la realizarea proiectului și la dezvoltarea tehnică a platformei.

„Vreau să mulțumesc public echipei STS – Serviciul de Telecomunicaţii Speciale care ne-a ajutat să construim platforma, lui Vasile Țiple, care a făcut prima schiță, colegelor mele Madalina Marcu și Anaïs Manijean, care vor lucra zilnic alături de comitetul interministerial prin care împingem schimbările în instituții și, acolo unde e nevoie, în legislație. Și le mulțumesc, de asemenea, și tuturor celor care ne-au dat feedback și au lucrat cot la cot cu noi ca să ajungem aici”, a transmis vicepremierul.

În finalul mesajului său, Oana Gheorghiu a făcut apel la implicarea cetățenilor, subliniind că schimbarea modului de funcționare a administrației depinde de colaborarea dintre stat și societate.