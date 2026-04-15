Criza energetică generată de tensiunile geopolitice a determinat Comisia Europeană să elaboreze un pachet de intervenții rapide, menite să reducă consumul și să limiteze impactul economic asupra cetățenilor și companiilor. Documentul, obținut de presa internațională, indică o schimbare de abordare la nivel european, cu accent pe măsuri concrete și aplicabile imediat.

În acest context, instituția europeană recomandă statelor membre introducerea a cel puțin unei zile de telemuncă pe săptămână în sectorul privat și public, acolo unde activitatea permite acest lucru. De asemenea, se propune închiderea clădirilor publice în perioadele în care acestea nu sunt utilizate, ca metodă de reducere a consumului de energie.

Un alt pilon al intervenției îl reprezintă transportul public, unde Bruxelles-ul sugerează reduceri semnificative de tarife sau chiar gratuitate pentru anumite categorii sociale. Măsura urmărește diminuarea utilizării transportului individual și, implicit, reducerea consumului de combustibili.

Potrivit datelor Comisiei, conflictul din regiune a generat costuri suplimentare de peste 22 de miliarde de euro pentru importurile de combustibili fosili în Europa, ceea ce a amplificat presiunea asupra bugetelor naționale și a consumatorilor.

Măsură propusă Cui se aplică Impact estimat O zi obligatorie de telemuncă Companii și instituții publice Reducerea consumului de energie în clădiri și a utilizării combustibililor pentru transport Reducerea sau gratuitatea transportului public Populație, în special grupuri vulnerabile Scăderea consumului de combustibili și reducerea costurilor pentru cetățeni Închiderea clădirilor publice neutilizate Administrații locale și centrale Economii directe de energie la nivel instituțional Vouchere energetice Gospodării vulnerabile Compensarea creșterii facturilor la energie Prețuri reglementate temporare Consumatori vulnerabili Stabilizarea costurilor la electricitate și gaze Ajutoare de stat pentru agricultură și distribuție Companii din sectoare esențiale Reducerea presiunii costurilor generate de combustibili și îngrășăminte

Pentru a limita efectele crizei energetice asupra populației, Comisia Europeană propune un set extins de măsuri de sprijin financiar și reglementare. Acestea vizează în special gospodăriile vulnerabile și industriile cu consum ridicat de energie.

Printre instrumentele sugerate se numără introducerea de vouchere energetice dedicate consumatorilor vulnerabili, precum și extinderea prețurilor reglementate temporare pentru energie electrică. De asemenea, statele membre sunt încurajate să reducă accizele la energie pentru categoriile afectate.

Un element important îl reprezintă interdicția temporară a deconectărilor de la rețeaua electrică, măsură menită să protejeze consumatorii aflați în dificultate financiară. În paralel, furnizorii de energie ar urma să fie obligați să ofere informații clare privind cele mai avantajoase tarife și să emită avertismente timpurii în cazul creșterii consumului.

În ceea ce privește mediul economic, Comisia deschide posibilitatea acordării de ajutoare de stat pentru sectoarele agricol și de distribuție. Sprijinul ar putea acoperi până la 50% din costurile suplimentare generate de creșterea prețurilor la combustibili și îngrășăminte, până la finalul anului.

Criza energetică este direct alimentată de evoluțiile geopolitice recente, care au perturbat fluxurile globale de energie. Închiderea Strâmtorii Ormuz, prin care tranzita aproximativ 20% din comerțul mondial cu petrol și gaze lichefiate, a avut un impact major asupra piețelor.

Datele Comisiei Europene arată că, într-un interval de mai puțin de o lună, prețul țițeiului a crescut cu 51%, iar cel al gazelor naturale cu 85%. Situația a fost agravată de avarierea instalației Ras Laffan din Qatar, cel mai mare terminal de gaze naturale lichefiate la nivel global.

Experții avertizează că dependența Europei de combustibili fosili rămâne ridicată, ceea ce expune economia la volatilitatea piețelor internaționale. Gospodăriile și întreprinderile, în special IMM-urile și industriile energointensive, sunt cele mai afectate de aceste fluctuații.

În paralel cu măsurile de urgență, Comisia Europeană reafirmă importanța tranziției către surse de energie regenerabilă ca soluție pe termen lung pentru criza energetică. Strategia propusă vizează consolidarea independenței energetice și reducerea vulnerabilităților structurale.

„Tranziția către un sistem energetic curat, abundent, produs pe plan intern, sigur și accesibil nu este doar o necesitate de mediu, ci și un imperativ economic, de competitivitate și de securitate. Măsurile de ajutor pe termen scurt trebuie să consolideze, nu să se abată de la, strategia pe termen lung către un sistem energetic al UE decarbonizat și rezistent”, afirmă Comisia.

În acest sens, statele membre sunt încurajate să introducă stimulente fiscale și programe de sprijin pentru instalarea pompelor de căldură, panourilor fotovoltaice și bateriilor de stocare. De asemenea, sunt propuse subvenții pentru înlocuirea sistemelor de încălzire pe bază de combustibili fosili.

Experții europeni subliniază că statele cu o pondere ridicată a energiei regenerabile și nucleare în mixul energetic înregistrează, în general, prețuri mai scăzute la electricitate.