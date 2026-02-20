Pe fondul incertitudinii privind viitoarele taxe și impozite locale, băncile din România propun o soluție flexibilă pentru populație: plata taxelor și facturilor în rate.

Această opțiune poate ajuta românii să gestioneze mai ușor cheltuielile, mai ales în contextul unor majorări anticipate ale impozitelor locale și a costurilor mai mari la utilități.

Analistul economic Adrian Negrescu a explicat că această metodă ar putea deveni permanentă, nu doar pentru taxele și impozitele locale, ci și pentru plata întreținerii sau a facturilor la utilități.

Chiar și în cazul ofertelor cu dobândă zero, Negrescu atrage atenția că neplata la termen poate genera taxe penalizatoare.

„Această soluție să devină permanentă în viitor, având în vedere că, de anul viitor, să nu uităm, vor fi plătite taxele în funcție de valoarea de piață, iar asta înseamnă că în multe situații s-ar putea ca aceste impozite să crească de 3-4 ori. Astfel că da, devine o soluție viabilă și nu numai pentru impozitele și taxele locale, ci s-ar putea și pentru plata întreținerii sau plata facturilor la utilități. Trebuie să fim foarte atenți la ce credite ne angajăm, mai ales la dobânzi, și să fim foarte atenți cum plătim, pentru că dacă nu plătim la timp, chiar dacă e dobândă zero, e probabil să plătești niște taxe penalizatoare pentru că nu ai plătit la timp rata. Deci mare atenție la astfel de oferte”, a explicat Adrian Negrescu, la Antena 3 CNN.

În ciuda declarațiilor primarului Nicușor Dan potrivit cărora nu vor exista majorări de taxe locale, Negrescu avertizează că este probabil ca impozitele să crească. Principala cauză ar fi introducerea unui impozit progresiv, care va presupune ca românii cu venituri mai mari să plătească taxe mai mari.

Analistul subliniază că publicul și mediul de afaceri nu au încă un plan clar privind măsurile fiscale pentru următorii ani.

Negrescu a amintit că implementarea e-proprietății de la 1 ianuarie 2027 va conduce la creșteri certe de taxe locale, care trebuie asumate și explicate populației. În acest context, plata în rate poate fi o măsură utilă pentru români, dar necesită planificare și atenție sporită pentru a evita costurile suplimentare.