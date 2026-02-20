Existența restanțierilor poate reprezenta o problemă pentru asociația de proprietari. Aceștia beneficiază de servicii și utilități, având consumuri proprii pe care nu le achită, transmite avocatul Gelu Pușcaș.

Neplata lunară a acestor sume face ca asociația să nu recupereze fondurile aferente. În aceste condiții, fondul de rulment nu se reîntregește. Astfel, fondul de rulment se diminuează constant cu sumele neîncasate.

În cazul asociațiilor cu un fond de rulment subdimensionat, poate apărea imposibilitatea de plată la timp a facturilor. Această situație poate genera penalități aplicate de furnizori.

Restanțele pot determina și costuri suplimentare pentru asociație. Acestea pot fi legate de procedurile necesare recuperării sumelor restante sau de majorarea fondului de rulment. Dacă există mai mulți restanțieri, pot apărea dificultăți și în realizarea unor lucrări de reparații.

În cazul lucrărilor care presupun avans și rate lunare, asociația trebuie să identifice resursele financiare necesare pentru acoperirea sumelor nerecuperate, precizează avocatul.

Existența restanțierilor poate determina reacții la nivelul asociației. Proprietarii pot decide schimbarea președintelui în cadrul adunării generale dacă nu sunt luate măsuri pentru recuperarea restanțelor.

Un restanțier care contestă modul de întocmire și repartizare a sumelor din lista de plată poate sesiza instanța. În situația în care instanța constată că asociația nu a procedat corect, pot apărea modificări în modul de desfășurare a activității.

Existența restanțierilor poate determina mobilizarea comitetului. Aceasta poate viza atât acționarea în judecată, cât și analiza bugetului de venituri și cheltuieli, spune Gelu Pușcaș.

De asemenea, pot fi analizate cuantumul fondului de rulment și posibilitatea de plată a lucrărilor. Dacă asociația ajunge în imposibilitatea de a achita facturile, poate apărea o mobilizare mai mare în rândul proprietarilor.

Aceștia pot participa mai activ la adunarea generală și pot adopta hotărâri pentru rezolvarea situației.

Colectarea penalităților de întârziere poate fi utilizată pentru realizarea unor lucrări la părțile comune. După sesizarea instanței, proprietarul pârât poate solicita stabilirea unui termen pentru achitarea restanței.

Avocatul Gelu Pușcaș a arătat că instanța a constatat că pârâtul a beneficiat de un termen rezonabil pentru executarea obligațiilor ce fac obiectul judecății și nu a dovedit existența unor cauze care ar impune amânarea sau eșalonarea plății, motiv pentru care cererea a fost respinsă ca neîntemeiată.