Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), inflația anuală în ianuarie 2026 a fost de 9,6% față de ianuarie 2025. Asta înseamnă că, în medie, prețurile sunt cu aproape 10% mai mari decât în urmă cu un an.

Față de luna decembrie 2025, prețurile au crescut în ianuarie 2026 cu 0,86%. Dacă ne uităm la ultimele 12 luni în ansamblu, creșterea medie a prețurilor a fost de 7,7%. Chiar și așa, scumpirile continuă să pună presiune pe bugetele oamenilor.

Cel mai mult s-a scumpit energia electrică. În ianuarie 2026, prețul curentului a fost cu 59,33% mai mare decât în ianuarie 2025, deși față de luna decembrie a scăzut puțin, cu 0,44%. Indicele prețurilor de consum arată că, per total, prețurile din ianuarie au fost cu 0,86% mai mari decât în decembrie.

Alimentele s-au scumpit și ele, dar mai puțin decât energia. În ianuarie 2026, prețurile alimentelor au fost cu 7,86% mai mari decât în ianuarie 2025 și cu 0,91% mai mari decât în decembrie 2025. Cele mai mari scumpiri la alimente s-au înregistrat la cacao și cafea, care au fost cu 25,27% mai scumpe decât anul trecut. Au crescut și prețurile la ouă (aproximativ 13%), pâine (aproape 10%) și lapte (circa 11%).

Indicele preţurilor de consum şi rata medie lunară a inflaţiei

Ianuarie 2026 faţă de: Rata lunară a inflaţiei, în luna ianuarie Decembrie 2025 Ianuarie 2025 2026 2025 Mărfuri alimentare 100,91 107,86 0,9 0,8 Mărfuri nealimentare 100,51 109,99 0,5 1,0 Servicii 101,56 111,59 1,6 1,0 TOTAL 100,86 109,62 0,9 0,9

Indicii parţiali calculaţi prin excluderea din IPC a anumitor componente

Ianuarie 2026 % (a) Total IPC exclusiv băuturi alcoolice şi tutun 100,84 (b) Total IPC exclusiv combustibili 100,77 (c) Total IPC exclusiv produsele ale căror preţuri sunt reglementate* 100,67 (d) Total IPC exclusiv legume, fructe, ouă, combustibili, energie electrică şi produsele ale căror preţuri sunt reglementate* 100,46 (e) Total IPC exclusiv legume, fructe, ouă, combustibili, energie electrică şi produsele ale căror preţuri sunt reglementate*, băuturi alcoolice şi tutun 100,40 TOTAL 100,86

În domeniul serviciilor, scumpirile se văd tot mai clar. Cele mai mari creșteri de preț au fost la transportul cu trenul: biletele CFR sunt cu 24,4% mai scumpe decât anul trecut. Au crescut mult și prețurile la servicii de igienă și cosmetică, cu 17,75%.

Alte servicii s-au scumpit și ele. Serviciile cu caracter industrial au crescut cu 16,84%, iar reparațiile auto sunt mai scumpe cu 14,67%. Au urcat prețurile și la transportul cu avionul, cu 9,78%, dar și la apă, canal și salubritate, unde tarifele sunt mai mari cu 9,08%.

Există și câteva ieftiniri. Abonamentele pentru transportul urban au scăzut ușor, cu 0,16%, iar serviciile poștale s-au ieftinit cu 3,44%. În rest, majoritatea serviciilor continuă să se scumpească.

Indicele preţurilor de consum în luna ianuarie 2026 la principalele mărfuri şi servicii

Coeficient de ponderare Denumirea mărfurilor/serviciilor Ianuarie 2026 faţă de: Decembrie 2025 % Ianuarie 2025 % 10000 TOTAL 100,86 109,62 3249 TOTAL MĂRFURI ALIMENTARE 100,91 107,86 528 Produse de morărit şi panificaţie 100,49 108,73 28 – Produse de morărit 100,12 98,97 16 – Făină 100,22 99,08 12 – Mălai 99,97 98,81 432 – Pâine, produse de franzelărie şi specialităţi 100,52 109,87 351 – Pâine 100,48 109,91 12 – Produse de franzelărie 100,11 107,33 46 – Specialităţi de panificaţie 100,83 109,24 326 Legume şi conserve de legume 103,58 99,53 16 – Fasole boabe şi alte leguminoase 100,42 96,48 54 – Cartofi 102,57 89,23 188 – Alte legume şi conserve de legume 104,26 100,33 199 Fructe şi conserve din fructe 101,51 112,75 96 – Fructe proaspete 102,62 117,14 96 – Citrice şi alte fructe meridionale 100,37 108,38 7 – Conserve din fructe 100,41 108,49 68 Ulei, slănină, grăsimi 100,87 110,01 58 – Ulei comestibil 100,90 110,52 7 – Margarină 100,69 106,78 802 Carne, preparate şi conserve din carne 100,47 106,95 55 – Carne de bovine 100,43 111,99 228 – Carne de porcine 100,58 104,32 186 – Carne de pasăre 100,43 108,91 270 – Preparate din carne 100,47 106,41 23 – Conserve din carne 100,18 107,56 122 Peşte şi conserve din peşte 100,63 107,76 81 – Peşte proaspăt 100,48 107,90 13 – Conserve şi alte produse din peşte 100,56 107,69 502 Lapte şi produse lactate 100,49 107,03 200 – Lapte – total 100,91 109,22 113 – Lapte de vacă 101,06 110,95 129 – Brânză – total 100,19 105,57 78 – Brânză de vacă (telemea) 100,32 106,57 48 – Brânză de oaie (telemea) 99,94 103,88 33 – Unt 100,28 104,21 64 Ouă 102,29 113,06 140 Zahăr, produse zaharoase şi miere de albine 100,45 113,83 24 – Zahăr 100,39 99,78 21 – Miere de albine 100,66 105,64 91 Cacao şi cafea 101,08 125,27 67 – Cafea 101,26 124,66 123 Băuturi alcoolice 100,59 106,95 39 – Vin 100,78 106,16 18 – Ţuică, rachiuri şi alte băuturi 100,34 107,31 64 – Bere 100,56 107,37 284 Alte produse alimentare 100,55 106,63