Din cuprinsul articolului

Inflația anuală a ajuns la 9,6% în ianuarie 2026. Prețul energiei electrice a crescut cu peste 59% față de anul trecut

Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), inflația anuală în ianuarie 2026 a fost de 9,6% față de ianuarie 2025. Asta înseamnă că, în medie, prețurile sunt cu aproape 10% mai mari decât în urmă cu un an.

Față de luna decembrie 2025, prețurile au crescut în ianuarie 2026 cu 0,86%. Dacă ne uităm la ultimele 12 luni în ansamblu, creșterea medie a prețurilor a fost de 7,7%. Chiar și așa, scumpirile continuă să pună presiune pe bugetele oamenilor.

Cel mai mult s-a scumpit energia electrică. În ianuarie 2026, prețul curentului a fost cu 59,33% mai mare decât în ianuarie 2025, deși față de luna decembrie a scăzut puțin, cu 0,44%. Indicele prețurilor de consum arată că, per total, prețurile din ianuarie au fost cu 0,86% mai mari decât în decembrie.

Alimentele s-au scumpit și ele, dar mai puțin decât energia. În ianuarie 2026, prețurile alimentelor au fost cu 7,86% mai mari decât în ianuarie 2025 și cu 0,91% mai mari decât în decembrie 2025. Cele mai mari scumpiri la alimente s-au înregistrat la cacao și cafea, care au fost cu 25,27% mai scumpe decât anul trecut. Au crescut și prețurile la ouă (aproximativ 13%), pâine (aproape 10%) și lapte (circa 11%).

Modificarea anuală a indicelui preţurilor de consum (%)
SURSA FOTO: Institutul Național de Statistică (INS) – modificarea anuală a indicelui preţurilor de consum (%)

Indicele preţurilor de consum şi rata medie lunară a inflaţiei

Ianuarie 2026

faţă de:

 Rata lunară a inflaţiei,

în luna ianuarie
Decembrie 2025 Ianuarie 2025 2026 2025
Mărfuri alimentare 100,91 107,86 0,9 0,8
Mărfuri nealimentare 100,51 109,99 0,5 1,0
Servicii 101,56 111,59 1,6 1,0
TOTAL 100,86 109,62 0,9 0,9

Indicii parţiali calculaţi prin excluderea din IPC a anumitor componente

Ianuarie 2026

%
(a) Total IPC exclusiv băuturi alcoolice şi tutun 100,84
(b) Total IPC exclusiv combustibili 100,77
(c) Total IPC exclusiv produsele ale căror preţuri sunt reglementate* 100,67
(d) Total IPC exclusiv legume, fructe, ouă, combustibili, energie electrică şi produsele ale căror preţuri sunt reglementate* 100,46
(e) Total IPC exclusiv legume, fructe, ouă, combustibili, energie electrică şi produsele ale

căror preţuri sunt reglementate*, băuturi alcoolice şi tutun

 100,40
TOTAL 100,86

Prețurile serviciilor au crescut mult în 2026

În domeniul serviciilor, scumpirile se văd tot mai clar. Cele mai mari creșteri de preț au fost la transportul cu trenul: biletele CFR sunt cu 24,4% mai scumpe decât anul trecut. Au crescut mult și prețurile la servicii de igienă și cosmetică, cu 17,75%.

Alte servicii s-au scumpit și ele. Serviciile cu caracter industrial au crescut cu 16,84%, iar reparațiile auto sunt mai scumpe cu 14,67%. Au urcat prețurile și la transportul cu avionul, cu 9,78%, dar și la apă, canal și salubritate, unde tarifele sunt mai mari cu 9,08%.

Există și câteva ieftiniri. Abonamentele pentru transportul urban au scăzut ușor, cu 0,16%, iar serviciile poștale s-au ieftinit cu 3,44%. În rest, majoritatea serviciilor continuă să se scumpească.

Indicele preţurilor de consum în luna ianuarie 2026 la principalele mărfuri şi servicii

 

Coeficient de ponderare

  

 

Denumirea mărfurilor/serviciilor

 Ianuarie 2026 faţă de:
Decembrie 2025

%

 Ianuarie 2025

%
10000 TOTAL 100,86 109,62
3249 TOTAL MĂRFURI ALIMENTARE 100,91 107,86
528 Produse de morărit şi panificaţie 100,49 108,73
28 – Produse de morărit 100,12 98,97
16 – Făină 100,22 99,08
12 – Mălai 99,97 98,81
432 – Pâine, produse de franzelărie şi specialităţi 100,52 109,87
351 – Pâine 100,48 109,91
12 – Produse de franzelărie 100,11 107,33
46 – Specialităţi de panificaţie 100,83 109,24
326 Legume şi conserve de legume 103,58 99,53
16 – Fasole boabe şi alte leguminoase 100,42 96,48
54 – Cartofi 102,57 89,23
188 – Alte legume şi conserve de legume 104,26 100,33
199 Fructe şi conserve din fructe 101,51 112,75
96 – Fructe proaspete 102,62 117,14
96 – Citrice şi alte fructe meridionale 100,37 108,38
7 – Conserve din fructe 100,41 108,49
68 Ulei, slănină, grăsimi 100,87 110,01
58 – Ulei comestibil 100,90 110,52
7 – Margarină 100,69 106,78
802 Carne, preparate şi conserve din carne 100,47 106,95
55 – Carne de bovine 100,43 111,99
228 – Carne de porcine 100,58 104,32
186 – Carne de pasăre 100,43 108,91
270 – Preparate din carne 100,47 106,41
23 – Conserve din carne 100,18 107,56
122 Peşte şi conserve din peşte 100,63 107,76
81 – Peşte proaspăt 100,48 107,90
13 – Conserve şi alte produse din peşte 100,56 107,69
502 Lapte şi produse lactate 100,49 107,03
200 – Lapte – total 100,91 109,22
113 – Lapte de vacă 101,06 110,95
129 – Brânză – total 100,19 105,57
78 – Brânză de vacă (telemea) 100,32 106,57
48 – Brânză de oaie (telemea) 99,94 103,88
33 – Unt 100,28 104,21
64 Ouă 102,29 113,06
140 Zahăr, produse zaharoase şi miere de albine 100,45 113,83
24 – Zahăr 100,39 99,78
21 – Miere de albine 100,66 105,64
91 Cacao şi cafea 101,08 125,27
67 – Cafea 101,26 124,66
123 Băuturi alcoolice 100,59 106,95
39 – Vin 100,78 106,16
18 – Ţuică, rachiuri şi alte băuturi 100,34 107,31
64 – Bere 100,56 107,37
284 Alte produse alimentare 100,55 106,63
 

Coeficient de ponderare

  

 

Denumirea mărfurilor/serviciilor

 Ianuarie 2026 faţă de:
Decembrie 2025

%

 Ianuarie 2025

%
4686 TOTAL MĂRFURI NEALIMENTARE 100,51 109,99
539 Îmbrăcăminte, articole de galanterie, pasmanterie şi mercerie 100,14 107,64
4 – Ţesături 100,17 105,86
399 – Confecţii 100,08 107,78
87 – Tricotaje 100,26 108,03
29 – Articole de galanterie, pasmanterie şi mercerie 100,46 105,46
339 Încălţăminte 100,32 106,04
230 – Încălţăminte din piele 100,29 105,29
354 Produse de uz casnic, mobilă 100,31 104,97
63 – Mobilă 100,38 105,35
37 – Frigidere şi congelatoare 100,35 104,90
35 – Maşini de spălat 100,19 104,40
9 – Maşini de aragaz, butelii 100,13 104,85
51 – Articole de menaj 100,28 105,29
258 Articole chimice 100,23 107,43
6 – Lacuri şi vopsele 100,38 105,74
152 – Detergenţi 100,16 109,10
282 Produse cultural-sportive 100,42 106,99
67 – Cărţi, ziare, reviste 100,30 110,10
124 – Ceasuri, aparate audio-video, articole sportive 100,39 107,62
91 – Autoturisme şi piese de schimb 100,57 105,13
756 Articole de igienă, cosmetice şi medicale 100,27 105,43
295 – Articole de igienă, cosmetice 100,34 105,59
461 – Articole medicale 100,23 105,33
352 – Medicamente 100,13 104,09
838 Combustibili 101,82 103,46
585 Tutun, ţigări 101,17 107,25
651 Energie electrică, gaze şi încălzire centrală 99,46 134,85
346 – Energie electrică** 99,56 159,33
270 – Gaze*** 99,18 104,23
35 – Energie termică 100,00 115,61
84 Alte mărfuri nealimentare 100,40 108,22
2065 TOTAL SERVICII 101,56 111,59
21 Confecţionat şi reparat îmbrăcăminte şi încălţăminte 100,46 114,87
94 Chirie 100,08 108,27
284 Apă, canal, salubritate 109,08 117,59
218 Cinematografe, teatre, muzee, cheltuieli cu învăţământul şi turismul 100,28 109,29
33 Reparaţii auto, electronice şi lucrări foto 100,48 114,67
231 Îngrijire medicală 100,37 113,16
164 Igienă şi cosmetică 100,79 117,75
67 Transport urban 99,84 111,23
54 Transport interurban (alte feluri de transport) 101,01 108,75
3 – C.F.R. 100,00 124,40
7 – Rutier 100,30 108,28
32 – Auto – abonamente 100,41 107,50
4 – Aerian 109,78 111,42
363 Poştă şi telecomunicaţii 100,05 103,89
8 – Servicii poştale 101,83 96,56
207 – Telefon 100,00 103,71
148 – Abonament televiziune 100,01 104,59
212 Restaurante, cafenele, cantine 100,24 111,68
90 Alte servicii cu caracter industrial 100,59 116,84
234 Alte servicii 100,46 111,66
57 – Plata cazării în unităţi hoteliere 100,25 110,03
4 – Jocuri de noroc**** 102,64