Inflația anuală a ajuns la 9,6% în ianuarie 2026. Prețul energiei electrice a crescut cu peste 59% față de anul trecut
Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), inflația anuală în ianuarie 2026 a fost de 9,6% față de ianuarie 2025. Asta înseamnă că, în medie, prețurile sunt cu aproape 10% mai mari decât în urmă cu un an.
Față de luna decembrie 2025, prețurile au crescut în ianuarie 2026 cu 0,86%. Dacă ne uităm la ultimele 12 luni în ansamblu, creșterea medie a prețurilor a fost de 7,7%. Chiar și așa, scumpirile continuă să pună presiune pe bugetele oamenilor.
Cel mai mult s-a scumpit energia electrică. În ianuarie 2026, prețul curentului a fost cu 59,33% mai mare decât în ianuarie 2025, deși față de luna decembrie a scăzut puțin, cu 0,44%. Indicele prețurilor de consum arată că, per total, prețurile din ianuarie au fost cu 0,86% mai mari decât în decembrie.
Alimentele s-au scumpit și ele, dar mai puțin decât energia. În ianuarie 2026, prețurile alimentelor au fost cu 7,86% mai mari decât în ianuarie 2025 și cu 0,91% mai mari decât în decembrie 2025. Cele mai mari scumpiri la alimente s-au înregistrat la cacao și cafea, care au fost cu 25,27% mai scumpe decât anul trecut. Au crescut și prețurile la ouă (aproximativ 13%), pâine (aproape 10%) și lapte (circa 11%).
Indicele preţurilor de consum şi rata medie lunară a inflaţiei
|Ianuarie 2026
faţă de:
|Rata lunară a inflaţiei,
în luna ianuarie
|Decembrie 2025
|Ianuarie 2025
|2026
|2025
|Mărfuri alimentare
|100,91
|107,86
|0,9
|0,8
|Mărfuri nealimentare
|100,51
|109,99
|0,5
|1,0
|Servicii
|101,56
|111,59
|1,6
|1,0
|TOTAL
|100,86
|109,62
|0,9
|0,9
Indicii parţiali calculaţi prin excluderea din IPC a anumitor componente
|Ianuarie 2026
%
|(a) Total IPC exclusiv băuturi alcoolice şi tutun
|100,84
|(b) Total IPC exclusiv combustibili
|100,77
|(c) Total IPC exclusiv produsele ale căror preţuri sunt reglementate*
|100,67
|(d) Total IPC exclusiv legume, fructe, ouă, combustibili, energie electrică şi produsele ale căror preţuri sunt reglementate*
|100,46
|(e) Total IPC exclusiv legume, fructe, ouă, combustibili, energie electrică şi produsele ale
căror preţuri sunt reglementate*, băuturi alcoolice şi tutun
|100,40
|TOTAL
|100,86
Prețurile serviciilor au crescut mult în 2026
În domeniul serviciilor, scumpirile se văd tot mai clar. Cele mai mari creșteri de preț au fost la transportul cu trenul: biletele CFR sunt cu 24,4% mai scumpe decât anul trecut. Au crescut mult și prețurile la servicii de igienă și cosmetică, cu 17,75%.
Alte servicii s-au scumpit și ele. Serviciile cu caracter industrial au crescut cu 16,84%, iar reparațiile auto sunt mai scumpe cu 14,67%. Au urcat prețurile și la transportul cu avionul, cu 9,78%, dar și la apă, canal și salubritate, unde tarifele sunt mai mari cu 9,08%.
Există și câteva ieftiniri. Abonamentele pentru transportul urban au scăzut ușor, cu 0,16%, iar serviciile poștale s-au ieftinit cu 3,44%. În rest, majoritatea serviciilor continuă să se scumpească.
Indicele preţurilor de consum în luna ianuarie 2026 la principalele mărfuri şi servicii
|
Coeficient de ponderare
|
Denumirea mărfurilor/serviciilor
|Ianuarie 2026 faţă de:
|Decembrie 2025
%
|Ianuarie 2025
%
|10000
|TOTAL
|100,86
|109,62
|3249
|TOTAL MĂRFURI ALIMENTARE
|100,91
|107,86
|528
|Produse de morărit şi panificaţie
|100,49
|108,73
|28
|– Produse de morărit
|100,12
|98,97
|16
|– Făină
|100,22
|99,08
|12
|– Mălai
|99,97
|98,81
|432
|– Pâine, produse de franzelărie şi specialităţi
|100,52
|109,87
|351
|– Pâine
|100,48
|109,91
|12
|– Produse de franzelărie
|100,11
|107,33
|46
|– Specialităţi de panificaţie
|100,83
|109,24
|326
|Legume şi conserve de legume
|103,58
|99,53
|16
|– Fasole boabe şi alte leguminoase
|100,42
|96,48
|54
|– Cartofi
|102,57
|89,23
|188
|– Alte legume şi conserve de legume
|104,26
|100,33
|199
|Fructe şi conserve din fructe
|101,51
|112,75
|96
|– Fructe proaspete
|102,62
|117,14
|96
|– Citrice şi alte fructe meridionale
|100,37
|108,38
|7
|– Conserve din fructe
|100,41
|108,49
|68
|Ulei, slănină, grăsimi
|100,87
|110,01
|58
|– Ulei comestibil
|100,90
|110,52
|7
|– Margarină
|100,69
|106,78
|802
|Carne, preparate şi conserve din carne
|100,47
|106,95
|55
|– Carne de bovine
|100,43
|111,99
|228
|– Carne de porcine
|100,58
|104,32
|186
|– Carne de pasăre
|100,43
|108,91
|270
|– Preparate din carne
|100,47
|106,41
|23
|– Conserve din carne
|100,18
|107,56
|122
|Peşte şi conserve din peşte
|100,63
|107,76
|81
|– Peşte proaspăt
|100,48
|107,90
|13
|– Conserve şi alte produse din peşte
|100,56
|107,69
|502
|Lapte şi produse lactate
|100,49
|107,03
|200
|– Lapte – total
|100,91
|109,22
|113
|– Lapte de vacă
|101,06
|110,95
|129
|– Brânză – total
|100,19
|105,57
|78
|– Brânză de vacă (telemea)
|100,32
|106,57
|48
|– Brânză de oaie (telemea)
|99,94
|103,88
|33
|– Unt
|100,28
|104,21
|64
|Ouă
|102,29
|113,06
|140
|Zahăr, produse zaharoase şi miere de albine
|100,45
|113,83
|24
|– Zahăr
|100,39
|99,78
|21
|– Miere de albine
|100,66
|105,64
|91
|Cacao şi cafea
|101,08
|125,27
|67
|– Cafea
|101,26
|124,66
|123
|Băuturi alcoolice
|100,59
|106,95
|39
|– Vin
|100,78
|106,16
|18
|– Ţuică, rachiuri şi alte băuturi
|100,34
|107,31
|64
|– Bere
|100,56
|107,37
|284
|Alte produse alimentare
|100,55
|106,63
|
Coeficient de ponderare
|
Denumirea mărfurilor/serviciilor
|Ianuarie 2026 faţă de:
|Decembrie 2025
%
|Ianuarie 2025
%
|4686
|TOTAL MĂRFURI NEALIMENTARE
|100,51
|109,99
|539
|Îmbrăcăminte, articole de galanterie, pasmanterie şi mercerie
|100,14
|107,64
|4
|– Ţesături
|100,17
|105,86
|399
|– Confecţii
|100,08
|107,78
|87
|– Tricotaje
|100,26
|108,03
|29
|– Articole de galanterie, pasmanterie şi mercerie
|100,46
|105,46
|339
|Încălţăminte
|100,32
|106,04
|230
|– Încălţăminte din piele
|100,29
|105,29
|354
|Produse de uz casnic, mobilă
|100,31
|104,97
|63
|– Mobilă
|100,38
|105,35
|37
|– Frigidere şi congelatoare
|100,35
|104,90
|35
|– Maşini de spălat
|100,19
|104,40
|9
|– Maşini de aragaz, butelii
|100,13
|104,85
|51
|– Articole de menaj
|100,28
|105,29
|258
|Articole chimice
|100,23
|107,43
|6
|– Lacuri şi vopsele
|100,38
|105,74
|152
|– Detergenţi
|100,16
|109,10
|282
|Produse cultural-sportive
|100,42
|106,99
|67
|– Cărţi, ziare, reviste
|100,30
|110,10
|124
|– Ceasuri, aparate audio-video, articole sportive
|100,39
|107,62
|91
|– Autoturisme şi piese de schimb
|100,57
|105,13
|756
|Articole de igienă, cosmetice şi medicale
|100,27
|105,43
|295
|– Articole de igienă, cosmetice
|100,34
|105,59
|461
|– Articole medicale
|100,23
|105,33
|352
|– Medicamente
|100,13
|104,09
|838
|Combustibili
|101,82
|103,46
|585
|Tutun, ţigări
|101,17
|107,25
|651
|Energie electrică, gaze şi încălzire centrală
|99,46
|134,85
|346
|– Energie electrică**
|99,56
|159,33
|270
|– Gaze***
|99,18
|104,23
|35
|– Energie termică
|100,00
|115,61
|84
|Alte mărfuri nealimentare
|100,40
|108,22
|2065
|TOTAL SERVICII
|101,56
|111,59
|21
|Confecţionat şi reparat îmbrăcăminte şi încălţăminte
|100,46
|114,87
|94
|Chirie
|100,08
|108,27
|284
|Apă, canal, salubritate
|109,08
|117,59
|218
|Cinematografe, teatre, muzee, cheltuieli cu învăţământul şi turismul
|100,28
|109,29
|33
|Reparaţii auto, electronice şi lucrări foto
|100,48
|114,67
|231
|Îngrijire medicală
|100,37
|113,16
|164
|Igienă şi cosmetică
|100,79
|117,75
|67
|Transport urban
|99,84
|111,23
|54
|Transport interurban (alte feluri de transport)
|101,01
|108,75
|3
|– C.F.R.
|100,00
|124,40
|7
|– Rutier
|100,30
|108,28
|32
|– Auto – abonamente
|100,41
|107,50
|4
|– Aerian
|109,78
|111,42
|363
|Poştă şi telecomunicaţii
|100,05
|103,89
|8
|– Servicii poştale
|101,83
|96,56
|207
|– Telefon
|100,00
|103,71
|148
|– Abonament televiziune
|100,01
|104,59
|212
|Restaurante, cafenele, cantine
|100,24
|111,68
|90
|Alte servicii cu caracter industrial
|100,59
|116,84
|234
|Alte servicii
|100,46
|111,66
|57
|– Plata cazării în unităţi hoteliere
|100,25
|110,03
|4
|– Jocuri de noroc****
|102,64
|…
