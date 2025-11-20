Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat că numirile la Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice ar putea fi aprobate în ședința de Guvern de săptămâna viitoare.

El a explicat că selecția a fost realizată de o comisie independentă, iar Executivul așteaptă raportul final. Conform ministrului, jalonul este legat atât de numirea conducerii, cât și de demonstrarea faptului că agenția este pe deplin funcțională.

„330 de milioane este suma (n.r. suspendată în cazul jalonului privind numirea conducerii AMEPIP). Astăzi, în şedinţa de Guvern, secretarul general al Guvernului a prezentat o notă cu privire la acest jalon. Sunt două elemente. Unul este legat de numiri. Celălalt este de, în general, operaţionalizarea AMEPIP şi dovezile prin care putem să susţinem că AMEPIP este o structură pe deplin funcţională. Revenind la numiri, acest proces a fost un proces realizat, selecţia, de o comisie independentă. Suntem în grafic. Aşteptarea este ca aceste numiri să poată să fie desăvârşite în şedinţa de Guvern de săptămâna viitoare, înainte de termenul pe care îl aveam pentru ca jalonul să fie îndeplinit. Sunt optimist cu privire la buna implementare a acestui jalon. Evident însă, aşteptăm să vedem finalizarea procedurii. Aşa cum vă daţi seama, fiind o comisie independentă, această comisie nu poate fi pusă sub presiune”, a explicat Pîslaru la briefingul de la finalul şedinţei de Guvern.

Pîslaru a precizat că nu poate oferi nume înainte de raportul comisiei și a subliniat că procesul trebuie derulat fără presiune externă. Lista scurtă există deja, iar Guvernul este „în grafic”, a afirmat acesta.

„Atâta timp cât ai o comisie independentă, până nu ai raportul comisiei independente, nu ar trebui să ne băgăm în ceea ce face această comisie. Principiul este să îi laşi să îşi facă treaba, să nu te bagi peste ei. Toată reforma pleacă de la a nu avea ingerinţă politică în activitatea acestei comisii. Săptămâna viitoare vom primi un raport care poate să fie că nu a fost selectat niciunul pentru că nu îndeplineau condiţiile. Poate să fie orice. Dar cert este că avem acum lista scurtă şi suntem în grafic”, a precizat ministrul.

Întrebat despre riscul unor întârzieri în cazul depunerii de contestații, ministrul a spus că procedura va merge înainte, iar contestațiile vor fi analizate ulterior. În viziunea sa, dacă numirile sunt validate și contestările nu produc efecte juridice, alocările suspendate din PNRR pot fi recuperate.

El a amintit că suma aflată în discuție pentru acest jalon este de 330 de milioane de euro.

„Deci noi mergem până la capăt cu procedura, iar contestaţiile vor fi analizate ulterior….Înţelegerea mea este că, dacă numirile sunt făcute, iar contestaţiile ulterior nu vor afecta numirile pentru că vor fi câştigate de către Guvern, banii vor fi luaţi”, a punctat şeful MIPE.

Dragoș Pîslaru a admis că România se află din nou „pe ultima sută de metri” în îndeplinirea obligațiilor, inclusiv în ceea ce privește numirea conducerii companiilor de stat din energie. Ministrul a afirmat însă că, în majoritatea cazurilor, graficul este respectat și că procedurile trebuie finalizate în mai puțin de o săptămână.

„Este cumva un stil care uneori este clasic României şi anume zorul de pe ultima clipă. Este regretabil că stăm chiar pe ultima clipă să îndeplinim aceste lucruri. Vă aduc aminte, repet, că suspendarea provine din faptul că timp de patru ani de zile nu le-am făcut. Acum, aşa cum văd eu lucrurile, suntem în marea majoritate dintre cazuri în grafic, dar, evident, trebuie finalizată procedura în mai puţin o săptămână, exact cum discutam mai devreme, de AMEPIP”, a spus Pîslaru.

La nivelul Guvernului au fost prezentate trei note privind stadiul îndeplinirii jaloanelor, inclusiv informări suplimentare din partea Ministerului Energiei referitoare la evoluția procesului de selecție.

„Această temă a fost o temă recurentă în toată această perioadă. Au existat întârzieri, nu neg acest lucru, au existat întârzieri, graficele iniţiale s-au modificat, am avut tot felul de situaţii, ba că nu s-a lansat la timp, ba că nu s-a convocat la timp, deci tot felul lucruri de genul acesta. În acest moment, suntem cu ultimele grafice pe masă şi avem această credinţă că vom putea îndeplini în cea mai mare parte aceste jaloane. Repet, până nu le văd trecute cu rapoartele comisiilor de selecţie şi cu numirile făcute n-aş vrea să mă hazardez să vă spun că le îndeplinim 100%. Pe de altă parte, împreună cu ministerele de resort, Energie şi Transporturi, suntem exact pe ultima clipă acum să aşteptăm finalizarea procedurilor de selecţie”, a precizat ministrul.

Ministrul a explicat că întârzierile acumulate în ultimii patru ani au generat actuala presiune de timp. El a subliniat că munca din ultimele cinci luni a vizat strict remedierea problemelor lăsate în urmă și că nu își asumă ideea unei posibile demisii în cazul unui eșec.

Pîslaru a afirmat că Guvernul actual încearcă să finalizeze rapid reforme care au stagnat ani la rând, iar revizuirea PNRR a fost realizată într-un interval foarte scurt.