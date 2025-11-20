Dragoș Pîslaru a declarat joi, la finalul ședinței de Guvern, că Executivul a aprobat o Hotărâre prin care decizia Consiliului privind implementarea PNRR-ului revizuit este transpusă în legislația națională. Ministrul a subliniat că, după obținerea aprobării finale de la Uniunea Europeană săptămâna trecută, suma oficială a fondurilor a fost reașezată în bugetul României, asigurând astfel claritate și predictibilitate în implementarea PNRR.

”Astăzi Guvernul a adoptat Hotărârea de Guvern care transpune în legislaţia naţională decizia de implementare a Consiliului care aprobă PNRR-ul revizuit. Vă spuneam săptămâna trecută că avem aprobarea finală de la Uniunea Europeană şi iată astăzi avem reaşezarea sumelor oficiale în bugetul României astfel încât să fie totul extrem de clar şi de predictibil în ceea ce înseamnă implementarea PNRR”, a declarat Dragoş Pîslaru, joi, la finalul şedinţei de Guvern.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat lansarea unei platforme care oferă informații despre stadiul proiectelor PNRR.

El a explicat că este vorba despre un „tablou de bord PNRR”, disponibil pe pagina Ministerului Fondurilor, Investițiilor și Proiectelor Europene, o premieră în administrația românească și o bună practică recomandată chiar de Comisia Europeană. Ministrul a subliniat că, astfel, dintr-un PNRR blocat, România ajunge să aplice un model transparent și eficient de prezentare și gestionare a fondurilor.

”Lansez public astăzi o platformă pe care atât a nivelul guvernamental o aşteptam, cât şi ceva ce este cerut de întreaga societate. Şi discutăm de tabloul de bord PNRR pe care îl găsiţi deja pe pagina Ministerului Fondurilor, Investiţiile şi Proiectele Europene. (…) Discutăm astăzi de o premieră clară în administraţia românească şi, atenţie, lucrul acesta vine din partea Comisiei Europeane chiar, o bună practică la nivel european. Deci dintr-un PNRR blocat, ajungem să avem într-adevăr o bună practică în ceea înseamnă prezentarea, transparenţa şi gestiunea PNRR”, a afirmat ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

Dragoș Pîslaru a explicat că platforma lansată oferă informații detaliate despre peste 21.000 de proiecte din PNRR, în valoare totală de 21,4 miliarde de euro. Ministrul a precizat că, până în prezent, aproximativ 9 miliarde de euro au fost cheltuiți, estimând că până la sfârșitul anului suma va ajunge la circa 10 miliarde de euro, reprezentând aproape jumătate din fondurile PNRR alocate pentru proiectele în derulare.

El a adăugat că platforma include o hartă interactivă, unde utilizatorii pot vedea numărul proiectelor și detalii despre acestea. De exemplu, o căutare pentru „școală” afișează toate cele peste 3.300 de proiecte din domeniul educațional. În plus, platforma permite consultarea listei complete a proiectelor, cu informații despre progresul tehnic și cel financiar.