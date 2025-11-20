Lucrările la autostrada A7, sectorul Focșani – Bacău, avansează cu rapiditate, conform declarațiilor directorului CNAIR, Cristian Pistol. Lotul de 17 km până la Adjud se apropie de finalizare și ar putea fi deschis traficului până la sfârșitul acestui an, în funcție de condițiile meteo și ritmul de lucru pe șantier.

Lotul 2, cu o lungime de aproape 39 km între Domnești Târg și Răcăciuni, este realizat în proporție de 90%. Deschiderea circulației pe acest tronson este programată pentru anul 2026. Odată finalizate toate sectoarele A7, circulația pe aproximativ 375 km de autostradă, între București și Pașcani (A3 și A7), va fi posibilă, oferind un acces mult mai rapid și sigur între regiuni.

„Sectorul de 17 km (până la Adjud), pe care dorim să deschidem circulaţia anul acesta, a ajuns la un progres de aproximativ 95%. În funcţie de condiţiile meteorologice şi de ritmul de lucru din şantier, circulaţia va putea fi deschisă pe circa 17 km din acest lot până la Adjud. Anul viitor, după finalizarea lucrărilor şi pe celelalte sectoare ale A7, se va putea circula pe aproximativ 375 km de autostradă de la Bucureşti la Paşcani (A3 şi A7)”, a menţionat Pistol.

Constructorul român UMB Spedition a mobilizat pe acest lot 1.500 de muncitori și 600 de utilaje, care desfășoară în prezent lucrări de asfaltare, stabilizare cu balast, taluzări, montarea stâlpilor pentru panouri fonoabsorbante, armare și cofrare fundații, aplicarea hidroizolațiilor, montarea parapetului metalic, iluminat la pasajul peste DN2 și CF500, amenajarea canalizărilor și a nodului rutier Adjud, relocări de rețele electrice și amenajarea perdelelor forestiere.

Valoarea contractului pentru construcția acestui lot se ridică la 2,48 miliarde de lei, fără TVA, și este finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), subliniind angajamentul României pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere.

Lucrările pe Lotul 1 al autostrăzii A7, între Focșani și Domnești Târg, progresează rapid, iar deschiderea traficului ar putea fi realizată încă din acest an, dacă ritmul actual de lucru se va menține. Anunțul a fost făcut de Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit lui Pistol, lucrările fizice au depășit 85%, asfaltul fiind deja așternut pe cea mai mare parte a traseului. Constructorul român UMB Spedition se concentrează în special pe zonele complexe, precum subtraversarea DN2 în zona Garoafa și podurile și viaductele de pe traseu. Multe structuri sunt în faza aplicării hidroizolațiilor, urmând ca ulterior să fie finalizate cu asfalt, marcaje și parapete.

Pe parcursul lucrărilor au fost realizate și alte intervenții esențiale pentru siguranța și confortul circulației: montarea parapetelor metalice, a panourilor fonoabsorbante, a consolelor de iluminat, a portalurilor de delimitare a secțiunilor de autostradă și a panourilor informative LED.

Lotul are o lungime de 35,6 km, iar contractul pentru construcția sa se ridică la 2,35 miliarde de lei, fără TVA, finanțarea fiind asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).