Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că operațiunile de emitere a rovinietei și a peajului ar putea fi afectate în noaptea de miercuri spre joi, în intervalul 19 noiembrie 2025, ora 23.45 – 20 noiembrie 2025, ora 00.30.

În acest timp se vor desfășura lucrări la centrul de date care găzduiește Sistemul Informatic de Emitere, Gestiune, Monitorizare și Control al Rovinietei.

CNAIR a explicat că întreruperea este determinată de un update al băncii partenere în sistemul de plăți. Această intervenție afectează portalul erovinieta.ro și aplicația eTarife, folosite de utilizatori pentru achitarea taxelor rutiere.

„Această întrerupere este necesară întrucât banca parteneră a CNAIR SA în procesul de emitere a rovinietei şi peajului prin portalul www.erovinieta.ro şi prin aplicaţia eTarife urmează să efectueze un update în sistemul propriu de carduri”, se arată în anunţul companiei de drumuri.

Compania reamintește că rovinieta poate fi achiziționată în avans cu până la 30 de zile înainte de data de început a valabilității. În cazul peajului, plata poate fi făcută până la ora 24.00 a zilei următoare trecerii. Șoferii pot folosi și distribuitorii autorizați, prin alte metode de plată, dacă platformele online întâmpină dificultăți.

Potrivit CNAIR, obligația de a avea o rovinietă valabilă revine tuturor celor care circulă pe drumurile naționale, expres, europene sau pe autostrăzi, indiferent de frecvența deplasărilor.

Compania atrage atenția asupra corectitudinii datelor introduse la cumpărare, deoarece un număr de înmatriculare sau o categorie greșită pot face rovinieta nevalidă, chiar dacă plata a fost efectuată.

Amenzile pentru circulația fără rovinietă rămân ridicate. Pentru autoturisme, sancțiunea este de 500 de lei, iar pentru vehiculele de transport marfă de până la 3,5 tone, valoarea ajunge la 1.140 de lei. Vehiculele între 3,5 și 12 tone pot fi sancționate cu 3.800 de lei, în timp ce autobuzele și autocarele riscă amenzi de 6.650 de lei.

Pentru camioanele de peste 12 tone, sancțiunea este de 8.550 de lei, iar vehiculele grele speciale pot primi amenzi de 14.250 de lei. În cazul transportatorilor care folosesc vehicule de mare capacitate, suma poate ajunge la 28.500 de lei, în funcție de categoria mașinii și de frecvența abaterilor.

CNAIR recomandă conducătorilor auto să verifice valabilitatea rovinietei și să efectueze plățile înainte de intervalul anunțat, pentru a evita eventualele probleme apărute în timpul lucrărilor de mentenanță.