Numărul minorilor din România scade alarmant. Internetul și rețelele sociale domină viața generației actuale. Date oficiale INS

De Ziua Copilului, INS semnalează o scădere demografică severă: numărul minorilor din România a coborât la 3,66 de milioane, pe fondul natalității scăzute și al migrației. Deși rata sărăciei infantile a scăzut în ultimul deceniu cu 11,9 puncte procentuale, vulnerabilitatea rămâne ridicată. În plus, tinerii sunt ultra-conectați, însă utilizează internetul masiv pentru socializare și foarte puțin pentru educație.

Cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului (1 iunie), Institutul Național de Statistică (INS) pune la dispoziție românilor o radiografie complexă a realității cu care se confruntă minorii din țara noastră. Datele statistice scot în evidență transformări demografice profunde, o diminuare treptată a riscului de excluziune socială, dar și o digitalizare masivă în rândul noii generații.

La 1 ianuarie 2026, numărul copiilor cu vârsta mai mică de 18 ani care aveau domiciliul în România a fost de 3669,8 mii persoane. Această valoare marchează o scădere semnificativă, cu 886,8 mii de persoane în ultimii douăzeci de ani, comparativ cu 1 ianuarie 2006, când valoarea indicatorului a fost de 4556,6 mii persoane.

Statisticienii explică acest declin sever prin reducerea natalității, dar și prin fenomenul de migrație internațională.

În acest context, ponderea minorilor în totalul populației după domiciliu a coborât la 1 ianuarie 2026 la pragul de 17,0%.

Din punctul de vedere al structurii pe sexe, ponderea băieților în segmentul de populație de sub 18 ani a fost superioară, reprezentând 51,4%, în timp ce raportul de masculinitate a fost de 1058 de băieți la 1000 de fete.

Pe plan educațional, la începutul anului școlar 2025/2026, populația școlară totală din țară era de 3518,7 mii persoane. Din acest efectiv, în unitățile de învățământ preuniversitar figurau înscriși 2937,8 mii de copii și elevi, transmite INS.

Pentru a asigura procesul didactic, rețeaua școlară a fost organizată într-o structură formată din 6,6 mii de unități educaționale independente și alte 17,4 mii de structuri de învățământ preuniversitar arondate acestora.

Resursa umană din acest sector rămâne una vitală, efectivul total al personalului didactic ridicându-se la 219,9 mii de persoane.

În anul 2024, cea mai ridicată incidență a sărăciei s-a înregistrat în rândul minorilor. Cu toate acestea, în ultimii zece ani se remarcă o tendință generală de reducere a fenomenului.

Rata sărăciei la nivel național a scăzut de la 38,1% în anul 2015, până la 26,2% în anul 2024, ceea ce reprezintă o diminuare importantă, de 11,9 puncte procentuale.

În majoritatea anilor, rata sărăciei a fost mai ridicată în rândul fetelor decât al băieților, deși diferențele nu au fost semnificative.

Datele INS reflectă o ameliorare a situației sociale a copiilor, însă nivelul încă ridicat arată că sărăcia tinerilor rămâne o problemă națională majoră.

Tehnologia ocupă un loc central în viața cotidiană, precizează reprezentanții INS. În anul 2025, ponderea copiilor de 16-17 ani care au accesat internetul în ultimele 3 luni a fost de 97,79%, iar ponderea celor care s-au conectat în fiecare zi a atins 99,89%.

În ceea ce privește scopul utilizării, se observă diferențe mari: activitățile de comunicare și relaționare domină internetul.

Astfel, participarea la rețelele de socializare înregistrează cel mai ridicat nivel (96,62%), urmată de apelurile vocale sau video (92,59%), utilizarea mesageriei instant (86,39%) și serviciile de e-mail (66,73%).

În contrast, activitățile cu specific educațional înregistrează cele mai scăzute ponderi: participarea la cursuri online este de doar 32,36%, implicarea în activități de învățare cumulează 39,04%, iar utilizarea materialelor de învățare online reprezintă doar 29,73%, mai indică datele oficiale ale INS.

