Anul trecut, numărul societăților comerciale și al persoanelor fizice autorizate (PFA) care au intrat în insolvență în România a atins 7.553, marcând o creștere de 3,84% față de 2024, când au fost raportate 7.274 de cazuri, potrivit datelor publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Capitala rămâne zona cu cele mai multe insolvențe, însă numărul acestora a scăzut ușor, ajungând la 1.359 în 2025, cu 1,16% mai puțin decât în anul precedent. În topul județelor cu cele mai multe firme aflate în dificultate se află și Bihor (661, +13,77%), Cluj (511, -3,40%), Timiș (427, +0,71%), Ilfov (411, +45,74%) și Iași (256, -16,07%).

La polul opus, județele cu cele mai puține insolvențe au fost Covasna (26, -7,14%), Harghita (34, -10,53%), Botoșani (36, -30,77%), Vaslui (50, +21,95%), Giurgiu (51, -1,92%) și Gorj (54, -6,90%).

Doar în luna decembrie 2025, ONRC a înregistrat 1.046 insolvențe, cele mai multe în București (208), urmat de Cluj (78), Timiș (63) și Bihor (60).

Pe plan sectorial, comerțul cu ridicata și cu amănuntul, alături de repararea autovehiculelor și motocicletelor, a fost domeniul cu cele mai multe insolvențe (1.587), însă în scădere cu 16,56% față de 2024. Construcțiile au înregistrat 1.374 insolvențe (-8,34%), transportul și depozitarea 797 (+5,98%), iar industria prelucrătoare 746 (-12,44%).

Procedura de insolvență a firmelor este reglementată de Legea nr. 85/2014, iar în 2026 există câteva clarificări și condiții care devin esențiale pentru companii și creditori. Orice firmă sau PFA care întâmpină dificultăți financiare poate fi vizată, fie la inițiativa propriei conduceri, fie la solicitarea creditorilor.

Pentru ca o companie să poată solicita deschiderea procedurii, datoriile sale trebuie să atingă un prag minim de 50.000 lei și să fie certe, lichide și scadente de cel puțin 60 de zile. Această condiție se aplică atât pentru firmele care inițiază procedura, cât și pentru creditorii care cer insolvența.

După depunerea cererii la tribunalul competent, judecătorul-sindic verifică îndeplinirea condițiilor legale. Dacă acestea sunt respectate, instanța deschide procedura și desemnează un administrator judiciar care va gestiona activitatea firmei sau o va supraveghea. În paralel, creditorii sunt notificați prin Buletinul Procedurilor de Insolvență pentru a-și înscrie creanțele.