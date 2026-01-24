Invitat sâmbătă în emisiunea Insider Politic, difuzată de Prima TV, ministrul Agriculturii a fost întrebat ce pondere din terenul arabil al României este deținută de străini.

„Ca persoane, 0,01%. Persoane fizice. Persoane juridice, undeva la 26%-28%”, a precizat Florin Barbu.

Acesta a explicat că, în urma întâlnirilor frecvente cu fermierii din teritoriu, a constatat existența unor situații particulare, inclusiv cazuri în care terenurile sunt lucrate de familii mixte.

Ministrul a relatat un exemplu întâlnit în județul Timiș, unde o exploatație de mari dimensiuni aparține unei familii mixte româno-italiene.

„Am întâlniri foarte multe cu fermierii, şi în teritoriu merg foarte mult, dar şi la Ministerul Agriculturii. Mergeam la Timişoara. O doamnă care deţine 7.000 de hectare în zona Timişoara. Este româncă şi este căsătorită cu un bărbat de cetăţenie italiană. Şi mi-au spus: „Domnule, soţul meu este italian, eu sunt româncă. Puteţi spune că cele 7.000 de hectare sunt deţinute de un străin?””, a relatat Florin Barbu.

Întrebat dacă această situație ar putea fi considerată o chestiune de siguranță națională, așa cum susțin unele formațiuni politice, ministrul Agriculturii a respins această interpretare.

„Păi, nu poate să plece cu terenul. Terenul este luat în arendă, nu este în proprietate”, a afirmat Florin Barbu.

El a explicat că majoritatea terenurilor rămân în proprietatea cetățenilor români, care le arendează companiilor ce le exploatează agricol.

Ministrul a subliniat că firmele care lucrează terenurile arabile din România contribuie la economie prin plata taxelor și impozitelor și prin producția agricolă realizată pe plan local.

„Iar aceste companii vor rămâne pe teritoriul României, vor produce, vor plăti impozite şi taxe. România va avea un lucru foarte bun în balanţa comercială. Adică lucrurile sunt foarte clare. Terenul României nu poate pleca”, a explicat Barbu.

Potrivit acestuia, aproximativ 80% din terenurile arendate aparțin persoanelor fizice române, care obțin venituri din contractele de arendă încheiate cu operatorii agricoli.