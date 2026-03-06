Datele oficiale arată că numărul total al angajaților din sectorul public a ajuns, la finalul anului 2025, la aproximativ 1,278 milioane de persoane.

Comparativ cu 2024, sistemul bugetar a înregistrat o reducere de aproximativ 2,2%, ceea ce înseamnă cu 28.098 de salariați mai puțin.

O parte semnificativă dintre aceștia activează în instituțiile finanțate integral de la bugetul de stat – precum ministerele, autoritățile naționale, agențiile guvernamentale, administrația prezidențială sau instituțiile din sistemul judiciar – unde lucrau aproximativ 600.000 de persoane.

Potrivit statisticilor, aproximativ 64% dintre angajații la stat activează în administrația publică centrală. Numărul acestora ajungea la 814.331 de persoane la finalul anului 2025.

Față de anul precedent, această categorie a înregistrat o reducere de aproape 3%, ceea ce înseamnă o scădere de aproximativ 24.000 de posturi.

Cele mai mari efective de personal din sectorul public se regăsesc în domeniile educației și sănătății.

În sistemul de învățământ – care include școli, grădinițe, creșe și universități – erau înregistrați 366.763 de angajați.

În sectorul medical lucrau aproximativ 245.360 de persoane.

Analiza pe instituții arată că Ministerul Educației rămâne instituția cu cel mai mare număr de angajați din administrația centrală, cu 293.919 posturi. Numărul acestora a scăzut însă cu 13.625 față de decembrie 2024.

Pe următoarele poziții se află:

Ministerul Afacerilor Interne – 124.671 angajați, cu o ușoară creștere de 154 persoane;

Ministerul Apărării Naționale – 74.813 angajați, în scădere cu 4.031 persoane;

Ministerul Finanțelor – 23.881 angajați, minus 738 persoane;

Ministerul Sănătății – 18.289 angajați, cu 31 mai puțini decât în anul anterior.

În afara ministerelor, mai multe instituții centrale au un număr semnificativ de angajați.

La Înalta Curte de Casație și Justiție erau înregistrați 14.712 angajați, iar în cadrul Ministerului Public activau 6.128 de persoane.

De asemenea, Academia Română avea 3.234 angajați, Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) – 3.028 persoane, iar Ministerul Economiei – 1.343 angajați.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene avea aproximativ 2.000 de angajați.

În instituțiile finanțate integral din bugetele asigurărilor sociale lucrau, la finalul anului 2025, 8.762 de persoane.

Majoritatea acestor angajați activează în structurile subordonate Casei Naționale de Pensii Publice, precum casele teritoriale de pensii sau alte agenții care administrează fonduri de asigurări sociale și gestionează plata pensiilor și a altor prestații.

În instituțiile subvenționate din bugetul de stat și din bugetul asigurărilor pentru șomaj erau înregistrați 42.785 de angajați.

În același timp, instituțiile finanțate integral din venituri proprii – în special universități și spitale aflate în subordinea autorităților centrale – aveau 163.212 angajați.

În administrația publică locală se observă, de asemenea, o ușoară scădere a numărului de angajați.

La finalul anului 2025 activau 464.464 de persoane în structurile locale, cu aproape 0,9% mai puține față de anul precedent.

Cele mai multe posturi sunt în instituțiile finanțate integral din bugete locale – precum primării, consilii locale sau consilii județene – unde lucrau 283.808 persoane. Această categorie reprezintă aproximativ 22% din totalul angajaților la stat și a înregistrat o scădere de 3.150 persoane față de anul anterior.

În unitățile sanitare aflate în subordinea autorităților locale lucrau 147.176 persoane, iar în creșele și grădinițele din sistemul preuniversitar erau înregistrate 4.750 de posturi.

Pe parcursul anului 2025, numărul total al angajaților din administrația publică centrală și locală a variat.

La începutul anului erau aproximativ 1,31 milioane de bugetari, iar în luna august numărul acestora a scăzut la aproximativ 1,26 milioane.

Ulterior, în lunile octombrie și noiembrie s-au înregistrat fluctuații ale numărului de angajați în sistemul public.