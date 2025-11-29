Compania de stat Nuclearelectrica, operatorul celor două reactoare nucleare de la Cernavodă, a anunțat recent o reducere temporară de putere la Unitatea 2 a centralei. Măsura a fost determinată de declanșarea unei pompe de apă de alimentare din partea clasică a centralei, însă oficialii companiei au precizat că situația nu prezintă niciun risc pentru securitatea nucleară, personal sau populație. Reactorul va reveni la putere nominală imediat după punerea în funcțiune a pompei de rezervă, conform procedurilor interne.

”Nuclearelectrica SA anunţă că la Unitatea 2 CNE Cernavodă a avut loc o reducere de putere. Reducerea de putere a avut loc din cauza declanşării unei pompe de apă de alimentare, din partea clasică a centralei. Uitatea 2 CNE Cernavodă va reveni la putere nominală după pornirea pompei de rezervă. Reducerea de putere şi lucrările de remediere în partea clasică a centralei nu au impact asupra securităţii nucleare, personalului şi populaţiei, realizându-se în conformitate cu procedurile aplicabile ale CNE Cernavodă”, anunţă compania.

Pe plan financiar, Nuclearelectrica a raportat rezultate solide în primele nouă luni ale anului. Profitul net al companiei a urcat cu 26,6%, atingând 1,62 miliarde de lei, în timp ce veniturile din exploatare au crescut cu aproape 23%, până la 4,17 miliarde de lei. Producția de energie electrică a înregistrat, de asemenea, o ușoară creștere, de 1%, ajungând la 7.383 GWh comparativ cu 7.311 GWh în aceeași perioadă a anului trecut.

În ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii și proiectele strategice, Nuclearelectrica estimează un program de investiții de 3,43 miliarde de lei pentru anul 2025. Acesta include lucrări la Unitatea 2 Cernavodă, la sucursala FCN Pitești și la sediul central, precum și alocări financiare pentru filiale precum EnergoNuclear, FPCU Feldioara și compania de proiect RoPower Nuclear. Obiectivul companiei este atât finalizarea investițiilor curente până la sfârșitul anului, cât și continuarea proiectelor strategice pe termen mediu și lung.

Nuclearelectrica, compania de stat care gestionează centralele nucleare de la Cernavodă, joacă un rol esențial în sistemul energetic național, asigurând aproximativ o cincime din consumul total de electricitate al României. Operator al Unitatilor 1 și 2, SNN produce energie prin tehnologia CANDU și susține funcționarea reactoarelor și prin producția proprie de combustibil nuclear la sucursala FCN Pitești.

Compania funcționează sub autoritatea Ministerului Energiei, statul român fiind acționarul majoritar cu o participație de 82,49%. Restul de acțiuni sunt tranzacționate pe bursă și deținute de investitori privați, începând cu listarea din 2013.

Pe termen lung, Nuclearelectrica se concentrează pe modernizarea și extinderea capacităților existente. Proiectele majore includ retehnologizarea Unității 1 și continuarea planurilor pentru construcția Unităților 3 și 4, prin intermediul companiei de proiect EnergoNuclear SA. Aceste investiții urmăresc creșterea siguranței și eficienței centralei, precum și asigurarea unei surse stabile de energie pentru viitor.

Securitatea nucleară rămâne o prioritate fundamentală, compania aplicând standarde internaționale stricte pentru operarea în condiții sigure. Toate activitățile și proiectele sunt monitorizate și realizate conform procedurilor specifice, pentru a proteja atât personalul, cât și populația.