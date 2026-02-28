Fiecare turist care vine în București va plăti 10 lei pentru fiecare noapte de cazare, conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a municipiului București în anul 2026.

Actul normativ a fost publicat în transparență decizională pe 19 decembrie și adoptat pe 23 decembrie, împreună cu regulamentul care stabilește modul de instituire și utilizare a taxei.

Conform regulamentului, atât persoanele fizice, cât și juridice, rezidente sau nerezidente, inclusiv deținătorii platformelor online de intermediere a serviciilor de cazare, trebuie să evidențieze în documentele de încasare a tarifelor de cazare taxa specială. Structurile de primire turistică sau operatorii intermediari au obligația să depună lunar o declarație decont la Direcția de Impozite și Taxe Locale a sectorului în care se află unitatea respectivă.

„Conform celor aprobate prin Regulament privind modul de instituire și de utilizare a taxei speciale pentru promovarea turistică, anexă la HCGMB 516/23.12.2025, persoanele fizice – rezidente și nerezidente și juridice – rezidente și nerezidente (inclusiv deținătorii platformelor online de intermediere a serviciilor de cazare), prin intermediul cărora se realizează cazarea, vor avea obligația ca în documentele utilizate pentru încasarea tarifelor de cazare să evidențieze distinct taxa specială pentru promovarea turistica a municipiului București. Totodată prin efectul art. 5 alin. (1) Structura de primire turistică cu funcțiune de cazare sau operatorul intermediar, au obligația de a depune lunar o declarație decont la Direcția de Impozite și Taxe Locale a sectorului în raza căruia este situată respectiva unitate”, au precizat oficialii PMB pentru Mediafax.

Estimările pentru 2026 se bazează pe datele privind fluxul de turiști din 2025. Numărul de înnoptări prognozat pentru anul viitor este de 4.185.568, calculat pe baza unei rate de creștere de 2,87% față de anul precedent. Venitul anual estimat din taxa turistică se ridică la 42.692.793 lei, din care peste un milion provin de la turiști străini, conform celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică.

„Numărul de înnoptări estimat pentru anul 2026 este 4.068.794 x 102,87% = 4.185.568, utilizând aceeași rată de creștere din 2025 față de 2024. Venit anual estimat (RON): 42.692.793”, au subliniat reprezentanții PMB.

În ceea ce privește turismul nedeclarat, oficialii PMB au precizat că verificarea unităților de cazare nedeclarate nu intră în atribuțiile primăriei, competențele revenind altor autorități abilitate potrivit legislației în vigoare. Aceștia au subliniat că responsabilitatea pentru controlul și încasarea taxei revine strict structurilor de primire turistică și operatorilor intermediari autorizați.