Tarifele introduse în Austria prin noua reglementare sunt prevăzute într-un act publicat în Monitorul Oficial, care stabilește clar modul de calcul și data de aplicare. Începând cu 1 ianuarie 2026, toate camioanele vizate vor fi taxate conform noilor valori, fără perioade de tranziție suplimentare. Chiar dacă autoritățile au decis să nu aplice, pentru moment, indexarea cu inflația a componentei de infrastructură, accentul este pus ferm pe taxarea costurilor externe ale transportului rutier greu.

Guvernul austriac motivează aceste modificări prin necesitatea alinierii la țintele climatice asumate la nivel european. În viziunea autorităților, o parte mai mare din costurile generate de poluare, zgomot și emisii trebuie suportată de cei care le produc, respectiv operatorii de transport rutier. În documentele oficiale se arată că acest model de taxare urmărește să stimuleze utilizarea vehiculelor mai puțin poluante și să reducă impactul traficului greu asupra mediului.

Din perspectiva companiilor de transport, însă, situația este mai puțin optimistă. Reprezentanții sectorului atrag atenția că majorarea taxelor va afecta marjele de profit deja reduse și va duce, în mod inevitabil, la creșterea tarifelor de transport. În consecință, costurile suplimentare ar putea fi transferate mai departe către clienți, influențând prețurile finale ale bunurilor de larg consum, spun cei de la Ziarul Românesc.

Structura noilor tarife evidențiază diferențe importante în funcție de numărul de axe ale vehiculului și de clasa de emisii CO₂ în care acesta este încadrat. Pentru camioanele cu patru sau mai multe axe, considerate printre cele mai utilizate în transportul internațional, valorile cresc semnificativ. Vehiculele din clasa de emisii CO₂ 5 vor achita 11,49 cenți pe kilometru pentru componenta de infrastructură, sumă calculată fără TVA.

În cazul camioanelor mai poluante, încadrate în clase de emisii inferioare, costurile sunt mult mai ridicate. Pentru aceleași vehicule cu patru sau mai multe axe, taxa de infrastructură ajunge la 45,91 cenți pe kilometru. Diferența reflectă intenția autorităților de a penaliza utilizarea tehnologiilor mai vechi și mai poluante, încurajând modernizarea flotelor.

Camioanele cu trei axe vor fi, la rândul lor, taxate diferențiat. Pentru vehiculele din clasele de emisii mai curate, tariful de infrastructură este stabilit la 7,66 cenți pe kilometru. În schimb, pentru cele considerate mai poluante, costul crește până la 30,60 cenți pe kilometru, ceea ce poate avea un impact semnificativ asupra transporturilor regionale și naționale.

Pentru camioanele cu două axe, cu o greutate de peste 3,5 tone, care circulă pe autostrăzi sau drumuri expres, tarifele variază între 5,47 și 21,86 cenți pe kilometru. Aceste sume sunt plătite către compania de autostrăzi Asfinag și nu includ taxele suplimentare aplicabile pe sectoarele cu taxă specială, potrivit informațiilor publicate de OE24.

Pe lângă componenta de infrastructură, noile tarife includ și o structură extinsă pentru taxarea poluării aerului și a zgomotului produs de traficul greu. Acest segment al taxei devine considerabil mai complex, fiind introdus un sistem cu cinci grupe tarifare distincte. Acestea sunt aplicate diferențiat pentru cele trei categorii de axe, ceea ce complică semnificativ calculul final al costurilor pentru operatori.

Chiar și în scenariul considerat cel mai favorabil, respectiv pentru camioanele echipate cu motoare cu ardere internă conforme cu standardul Euro VI, apar costuri suplimentare. Pentru vehiculele cu patru sau mai multe axe, taxa pentru poluare și zgomot începe de la 1 cent pe kilometru parcurs. Deși valoarea pare redusă la nivel individual, efectul cumulat devine relevant în cazul curselor lungi și al flotelor numeroase.

Specialiștii în economie subliniază că aceste majorări nu vor rămâne limitate la sectorul transporturilor. Creșterea costurilor logistice are potențialul de a se propaga în lanț, afectând prețurile alimentelor, materialelor de construcții și ale altor bunuri de consum. În acest context, fiecare kilometru parcurs de un camion pe drumurile Austriei va avea o pondere mai mare în structura finală a costurilor, începând din 2026.