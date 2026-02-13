Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat la datele publicate de INS, avertizând asupra riscului de interpretări extreme sau alarmiste.

Mesajul vine într-un context economic sensibil, marcat de încetinirea ritmului de creștere și de presiuni persistente asupra consumului intern.

Șeful statului a explicat că diminuarea cererii interne reprezintă una dintre principalele cauze ale reculului economic.

„Economia a suferit o contracție de 2% pentru că s-a redus consumul. Pentru unii, reducerea consumului a venit din diminuarea puterii de cumpărare, pentru alții din prudența față de viitorul economic.”

Declarația indică efectele combinate ale inflației, ale costurilor ridicate și ale incertitudinilor economice asupra comportamentului populației.

Nicușor Dan a subliniat că România traversează o etapă dificilă, dar reușește ajustări fiscale importante fără apel la instituții financiare internaționale.

„România reușește totuși să reducă un deficit bugetar masiv fără asistență externă, fără FMI și fără criza economică pe care a trăit-o în 2009–2010.”

Afirmația face trimitere la perioada crizei financiare globale, când România a implementat măsuri dure de austeritate sub supraveghere externă.

Președintele a atras atenția că actuala dinamică economică nu reprezintă un șoc izolat.

„Nu e ceva ce descoperim acum. Economia României încetinește de patru ani, în ciuda unor deficite imense.”

În opinia sa, mai multe probleme structurale au rămas nerezolvate:

-limitarea corupției

-creșterea competitivității

-predictibilitatea deciziilor publice

-corelarea politicilor statului cu nevoile mediului privat

În mesajul său, Nicușor Dan a evidențiat elementele care pot susține relansarea economică.

„Avem motive de optimism. Avem o economie privată solidă. Programul SAFE a fost bine întocmit de guvern și va genera dezvoltare. Fondurile europene, și PNRR, și structurale, vor genera dezvoltare. Sunt ușoare progrese pe diminuarea evaziunii fiscale.”

Referirea la investiții și la finanțările europene sugerează o strategie de creștere bazată pe dezvoltare structurală, nu exclusiv pe consum.

Șeful statului a recunoscut că provocările rămân majore în mai multe domenii-cheie.

„Evident că România are enorm de multe de reparat, în justiție, în economie, în educație, în sănătate.”

Declarația indică necesitatea accelerării reformelor instituționale și administrative.

În final, Nicușor Dan a transmis un apel direct către decidenții politici.

„Responsabilii politici să se preocupe mai mult de problemele structurale și mai puțin de zgomot și lozinci.”

Totodată, președintele a încurajat implicarea civică.

„Iar dumneavoastră, cetǎțenii, continuați să puneți, cu echilibru, presiune pe decidenții politici pentru rezolvarea acestor probleme.” „Eu rămân implicat și alături de dumneavoastră în acest demers, susținând aceleași obiective și aceeași responsabilitate publică.”

Context economic tensionat

Datele INS indică o economie aflată sub presiune, pe fondul:

-scăderii consumului

-inflației ridicate

-ajustărilor fiscale

-încetinirii investițiilor private în anumite sectoare