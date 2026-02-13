Intrarea României în recesiune tehnică marchează un moment critic pentru economia națională.

Datele recente privind evoluția PIB confirmă o contracție trimestrială severă, iar analiștii avertizează că situația ar putea fi mult mai gravă decât sugerează simpla definiție statistică.

Economistul Cristian Socol susține că actuala direcție de politică economică a accelerat declinul și solicită măsuri urgente de relansare.

„Economia României a intrat în recesiune tehnică. Nu-i ok. Minus 1,9% în trim. 4 este cea mai mare cădere trimestrială din ultimii 5 ani.”, spune acesta.

Recesiunea tehnică este definită, în mod uzual, prin două trimestre consecutive de scădere a Produsului Intern Brut (PIB). Deși termenul are o utilizare preponderent mediatică, experiența economică arată că, în majoritatea cazurilor, acest fenomen anticipează o recesiune economică profundă.

Conform metodologiilor utilizate la nivel internațional, inclusiv de National Bureau of Economic Research (NBER), evaluarea unei recesiuni ia în calcul mai mulți indicatori-cheie:

dinamica producției industriale

evoluția consumului intern

investițiile private și publice

piața muncii

încrederea mediului de afaceri

Atunci când aceste variabile indică simultan o deteriorare, riscul de contracție economică extinsă crește semnificativ.

„Deși recesiunea tehnică este o definiție jurnalistică la bază, studiile arată că în proporție de peste 95% ea este un proxy pentru o recesiune economică profundă”, adaugă el.

Datele recente arată o scădere de 1,9% a PIB-ului în trimestrul patru, ceea ce reprezintă cea mai abruptă contracție trimestrială din ultimii cinci ani. Contrastul este cu atât mai puternic cu cât, anterior, România înregistra una dintre cele mai dinamice creșteri economice din Uniunea Europeană.

Potrivit statisticilor publicate de Eurostat, evoluția României a trecut într-un interval scurt de la performanță ridicată la una dintre cele mai slabe poziții din UE.

„După ce în trimestrul 2 2025 România înregistra, conform datelor Eurostat, a doua cea mai mare creștere trimestriala din UE, in maximum o oră Eurostat va anunța că România are cea mai mare cădere dintre țările UE”, susține el.

În analiza sa, Cristian Socol atribuie actuala recesiune tehnică măsurilor de austeritate implementate în ultima perioadă. Potrivit acestuia, politicile fiscale restrictive și ajustările bugetare accelerate au comprimat cererea internă, au afectat investițiile și au frânat consumul.

Efectele potențiale ale austerității includ:

reducerea investițiilor publice

scăderea puterii de cumpărare

încetinirea proiectelor de infrastructură

presiune asupra mediului privat

Într-un context economic deja fragil, astfel de măsuri pot accelera intrarea în recesiune și pot amplifica dezechilibrele macroeconomice.

„Am spus, am scris, am atenționat, arătând că planul de măsuri de austeritate este profund irațional economic, profund, inechitabil și că va duce economia în zid, într-un mod accelerat.”

Pentru a evita adâncirea crizei, economistul propune implementarea urgentă a unui pachet de relansare economică. Acesta ar trebui să includă:

stimulente pentru investiții strategice

sprijin sectorial pentru industriile afectate

măsuri de protecție socială pentru categoriile vulnerabile

politici de creștere a competitivității economice

„Am propus împreună cu social democrații Planul de Relansare Economică – 5 luni a stat în sertarele PM. Acum nu mai poti da vina pe social democrati deoarece tot managementul macroeconomic este de dreapta azi – premier, ministru de finante, ministrul economiei etc”, precizează Socol.

Schimbarea mixului de politici macroeconomice este considerată esențială pentru restabilirea încrederii investitorilor și stabilizarea creșterii economice.

„Onest ar fi să îți asumi eșecul planului de ’salvare’ și să implementezi imediat Pachetul de Relansare economică plus alte măsuri de stimulare sectorial plus Pachetul de Solidaritate.”

Intrarea în recesiune tehnică plasează România într-o poziție delicată în cadrul Uniunii Europene.

„Recesiunea tehnică este, poate, ultimul semnal de trezire pentru Coaliție și pentru a corecta măsurile post fundamentate de până acum.”

Evoluțiile economice divergente între statele membre pot afecta fluxurile de capital, investițiile externe și percepția investitorilor internaționali.

În plus, menținerea unei contracții economice poate influența negativ:

ratingul de țară

costurile de finanțare

stabilitatea fiscal-bugetară

dinamica cursului valutar