Nicușor Dan a confirmat explicit că raportul referitor la anularea alegerilor va fi făcut public, subliniind caracterul complex și sensibil al investigațiilor aflate în desfășurare.

Președintele a explicat la Europa FM că procesul de elaborare a documentului implică multiple instituții și consultări extinse, inclusiv cu reprezentanți ai societății civile, în condițiile în care situația este descrisă drept una de o sofisticare ridicată.

„Da, am avut o corespondență foarte interesantă cu instituții. Și discuții față în față cu reprezentanți, și discuții cu societatea civilă pentru că e o chestiune foarte sofisticată. România e ținta unui război hibrid al Rusiei. Fără discuție, Călin Georgescu a fost susținut de o infrastructură creată de Federația Rusă”, a afirmat președintele.

Declarațiile vin într-un context în care tensiunile politice interne, inclusiv cele generate de PSD, amplifică interesul public față de eventualele influențe externe asupra procesului electoral.

Nicușor Dan a susținut că există deja un volum semnificativ de informații care indică implicarea unor structuri externe în susținerea anumitor actori politici, precizând că o mare parte dintre aceste date vor fi făcute publice.

Șeful statului a făcut referire inclusiv la concluziile prezentate de Parchetul General, care ar confirma implicarea unor agenții ruse de publicitate în campania lui Călin Georgescu.

„Sigur că da. Nu e o noutate. 90% din lucrurile pe care le știu pe alegeri pot fi făcute publice și le vom face publice. Parchetul general a ieșit cu un raport care dovedește că agenții ruse de publicitate au lucrat pentru Georgescu. Anul acesta vom ieși cu raportul. Nicăieri în lume nu am văzut o creștere de la 5% la 23% într-o lună. Eu cred că multe din țările occidentale nu ar fi văzut dacă un asemenea fenomen s-ar fi întâmplat acolo, ca să vin în apărarea serviciilor”, a mai spus Nicușor Dan.

Președintele a atras atenția asupra caracterului neobișnuit al evoluțiilor electorale, sugerând că acestea depășesc tiparele obișnuite ale competiției democratice și necesită o analiză aprofundată.

În același interviu, Nicușor Dan a abordat și tema unui posibil al doilea mandat, subliniind că această perspectivă există la nivel de principiu, însă nu reprezintă motivația principală a acțiunilor sale actuale.

Președintele a respins ferm ideea potrivit căreia deciziile sale ar fi influențate de calcule electorale pe termen lung, insistând asupra priorității guvernării eficiente într-o perioadă complicată.

„Bineînţeles că aşa, de principiu, îmi doresc un al doilea mandat, pentru că am înţeles la primărie ce înseamnă să construieşti, dar obsesia, că am văzut asta în spaţiul public, că tot ce fac eu în momentul ăsta este pentru a avea un al doilea mandat, asta nu e nicidecum adevărat”, a spus președintele.

În continuarea declarațiilor, șeful statului a evidențiat responsabilitatea funcției și contextul dificil, atât pe plan intern, cât și extern.

„Trăim o perioadă complicată şi intern şi extern, şi prioritatea mea este ca, prin acest mandat, să fac cât mai bine României, şi după aceea mai vedem”, a adăugat Nicușor Dan.

De asemenea, întrebat despre posibile scenarii politice viitoare, inclusiv eventuale rivalități în perspectiva alegerilor din 2030, președintele a indicat că aceste teme nu reprezintă o preocupare actuală.