Virgil Popescu a participat miercuri la evenimentul „Neptun Deep and the Future of European Energy Security”, desfășurat în Parlamentul European. El a transmis că Neptun Deep reprezintă un proiect esențial pentru securitatea energetică a Uniunii, nu doar pentru România.

În opinia sa, resursele din Marea Neagră vor contribui la consolidarea independenței energetice europene și vor transforma România în cel mai mare producător de gaze din UE.

El a spus că, dacă exploatarea ar fi început cu câțiva ani în urmă, criza energetică ar fi avut un impact mai redus asupra României și UE. Popescu a amintit că, în perioada mandatului său de ministru al Energiei, dialogul cu investitorii a fost relansat, iar legislația offshore a fost modificată, ceea ce a permis continuarea proiectului. Tot atunci, Romgaz a preluat un rol egal în parteneriatul cu OMV Petrom.

„Neptun Deep – energia care dă forţă României şi siguranţă Europei. Ce s-ar fi întâmplat dacă gazele din Neptun Deep ar fi fost extrase acum 2-3 ani? Probabil criza energetică ar fi avut un impact mult mai mic asupra României şi economiei europene. Din păcate, o decizie politică a PSD din 2018 – vechea lege offshore – în urma căreia Exon Mobile şi OMV Petrom au anunţat că îngheaţă investiţia – a blocat ani de zile acest proiect major. Ca ministru al Energiei, am reluat dialogul cu investitorii, am modificat legislaţia offshore, am restabilit predictibilitatea şi am făcut posibil ca Romgaz (unde statul are 70% din acţiuni) să devină partener egal în proiect cu OMV Petrom (unde statul are 20% din acţiuni)”, a scris fostul ministru al Energiei, pe Facebook.

Potrivit lui Popescu, evenimentul organizat la Bruxelles a reunit reprezentanți ai Romgaz, OMV Petrom, ai Ministerului Energiei și ai Direcției Generale Energie din cadrul Comisiei Europene, precum și europarlamentari și atașați pe energie din mai multe state.

Scopul reuniunii a fost prezentarea importanței proiectului Neptun Deep pentru securitatea energetică a Europei.

„Am avut alături reprezentanţi ai Romgaz şi OMV Petrom, partenerii care dezvoltă acest proiect strategic, precum şi Ministerul Energiei, DG ENER, colegi europarlamentari din mai multe ţări şi ataşaţi pe energie ai statelor interesate de gazele din Marea Neagră. Am prezentat Neptun Deep ca pe ceea ce este în realitate: un proiect de importanţă europeană, nu doar românească – o resursă care va întări independenţa energetică a Uniunii şi va transforma România în cel mai mare producător de gaze din UE”, a precizat el.

Popescu a subliniat că proiectul repoziționează România în centrul hărții energetice europene și marchează un pas semnificativ în direcția reducerii dependenței Uniunii față de sursele externe de gaze.

Europarlamentarul PNL a precizat că producția de gaze din Neptun Deep va debuta în 2027, iar România va avea un surplus semnificativ. El a afirmat că prioritatea trebuie să fie utilizarea acestor resurse în economie, industrie și în zonele care pot genera locuri de muncă. Popescu a transmis că proiectul este o dovadă a capacității României de a oferi soluții europene într-un domeniu strategic.