Creșterea TVA și a prețurilor de pe piețele internaționale a făcut ca benzina și motorina să se scumpească rapid. Șoferii ajung să plătească peste 7,5 lei pe litru la benzină și 8 lei pe litru la motorină.

Observatorul Prahovean a cerut companiei OMV Petrom să explice motivul acestor scumpiri. Recent, prețurile au crescut constant, motorina depășind 8 lei pe litru la pompele Rompetrol, OMV și Mol din Ploiești, iar benzina variind între 7,52 lei la Petrom și 7,63 lei la Rompetrol.

Reprezentanții companiei au spus că politica lor de prețuri este moderată și încearcă să nu urmeze complet fluctuațiile de pe piețele internaționale. Prețul carburantului depinde de cotațiile internaționale, care sunt foarte instabile în ultima perioadă, și include taxe de aproximativ 50% la motorină și 55% la benzină.

Ei au explicat că sancțiunile împotriva companiilor rusești au făcut ca prețurile pe piețe să fie și mai instabile, iar acest lucru se vede și la pompă.

În plus, prețul benzinei care trebuie să conțină 10% bioetanol reflectă scumpirea acestuia, iar cotațiile motorinei au urcat cu aproximativ 10% în ultimele două luni, însă mai puțin de jumătate din această creștere s-a văzut la pompă. Doar în ultima săptămână, cotațiile internaționale ale motorinei au crescut cu 5%, ceea ce reprezintă jumătate din creșterea totală din ultimele două luni.

„Politica noastră de prețuri este una moderată – evităm să reflectăm vârfurile de prețuri de pe piețele internaționale. Prețul carburanților se formează pe baza cotațiilor produselor petroliere pe piețele internaționale – care în această perioadă sunt foarte volatile – și include taxe care reprezintă, în prezent, aproximativ 50% la motorină și 55% la benzină. În contextul sancțiunilor împotriva companiilor rusești, volatilitatea cotațiilor la produse petroliere s-a accentuat, fapt reflectat de prețurile la pompă. În plus, pentru benzina care trebuie să conțină 10% bioetanol, prețul reflectă creșterea costului acestuia. La motorină, cotațiile au crescut cu circa 10% în ultimele două luni. Și mai puțin de jumătate din această creștere s-a reflectat în prețurile la pompă. Doar în ultima săptămână, cotațiile internaționale ale motorinei au crescut cu 5%, ceea ce reprezintă jumătate din creșterea din ultimele două luni”, au transmis reprezentanții companiei.

Vă reamintim că, la 1 august 2025, Guvernul a mărit TVA de la 19% la 21% și accizele pentru benzină și motorină. Practic, mai mult de jumătate din prețul unui litru de carburant merge la stat sub formă de taxe.

De la 1 ianuarie 2026, accizele ar putea crește din nou. În prezent, ele sunt de 2,55 lei pe litru la motorină și 2,78 lei pe litru la benzină.

Dacă Guvernul respectă planul anunțat în fața Uniunii Europene, de la începutul anului viitor accizele vor fi 3,06 lei pe litru la benzină și 2,80 lei pe litru la motorină.