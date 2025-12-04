Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că discuţiile purtate la Viena cu cancelarul Christian Stocker şi cu ministrul Energiei, Wolfgang Hattmannsdorfer, au avut ca temă principală proiectele care pot consolida rolul României în regiune pe zona de energie și investiții.

El a subliniat că Neptun Deep rămâne „punctul-cheie”, menționând că OMV Petrom și Romgaz lucrează în prezent la investiția majoră care ar putea transforma România într-un pol de stabilitate energetică la nivel european.

Bogdan Ivan a precizat că a insistat, în cadrul întâlnirilor, asupra necesității de a accelera îmbunătățirea interconectărilor energetice, în special cele electrice, explicând că prețurile la energie nu pot scădea durabil fără o integrare mai profundă a infrastructurii regionale. În opinia sa, integrarea piețelor este esențială pentru menținerea competitivității și pentru garantarea securității energetice.

Ministrul Energiei a adăugat că partea austriacă și-a manifestat interesul real pentru consolidarea relațiilor economice cu România și a reconfirmat sprijinul pentru aderarea țării la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Bogdan Ivan a subliniat că obiectivul său rămâne garantarea unei energii accesibile pentru populație, a unor prețuri competitive pentru companii și întărirea rolului României în arhitectura energetică europeană.

„Astăzi, la Viena, discuțiile au pus în prim-plan România. Alături de premierul Ilie Bolojan și de delegația României, am avut un dialog direct cu cancelarul Christian Stocker și cu ministrul Energiei, Wolfgang Hattmannsdorfer, despre proiectele prin care România își poate întări poziția în regiune pe zona de energie și investiții. Neptun Deep este punctul-cheie: OMV Petrom și Romgaz lucrează împreună la investiția care poate transforma România într-un pol de stabilitate energetică la nivel european. Am insistat pe îmbunătățirea interconectărilor energetice, în special cele electrice, în regiunea noastră. Prețurile nu pot scădea fără o integrare reală a infrastructurii. În același timp, partea austriacă și-a exprimat interesul real pentru consolidarea relațiilor economice cu România și a reconfirmat sprijinul pentru aderarea noastră la OCDE. Obiectivul meu rămâne clar: energie accesibilă pentru populație, prețuri competitive pentru companii și o Românie puternică în arhitectura energetică europeană!”, a scris Bogdan Ivan, joi seară, pe pagina sa de Facebook.

La rândul său, cancelarul Austriei, Christian Stocker, a vorbit anterior, tot în cadrul în întâlnirilor de astăzi de la Viena, despre importanța relației economice bilaterale, subliniind că Austria este al doilea mare investitor în România.

El a menționat existența a peste 1.300 de companii austriece active pe piața românească, despre care a spus că reinvestesc constant profiturile, contribuind astfel la dezvoltarea economică. Stocker a subliniat, de asemenea, că relațiile sunt reciproce, deoarece și firme românești investesc în Austria, fapt care, în opinia sa, demonstrează potențialul economic comun.

„Sunt peste 1300 de înteprinderi austriece în România care au investit în România şi care reinvestesc profiturile din aceste afaceri. Nu sunt numai companiile austriece care investesc în România, dar sunt şi companii româneşti care investesc în Austria şi noi profităm de aceste relaţii. Acest potenţial economic foarte mare dorim să-l folosim şi de aceea vă invităm la un schimb de experienţă comun cu reprezentanţii majori ai întreprinderilor”, a afirmat Christian Stocker.

Cancelarul a atras atenția că atât Austria, cât și România se confruntă cu prețuri ridicate la energie și că identificarea unei soluții europene este esențială pentru protejarea cetățenilor.

El a subliniat rolul important al proiectului Neptun Deep, în care OMV Petrom are o implicare majoră, afirmând că acesta poate contribui semnificativ la securitatea energetică regională și la diversificarea surselor de aprovizionare.