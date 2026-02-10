România se confruntă cu o scădere dramatică a natalității. În 2025 s-au înregistrat doar 145.669 de nașteri, cel mai mic număr din ultimul secol.

Comparativ, acum 100 de ani, anual se nășteau peste 600.000 de copii. Această tendință ar putea avea efecte majore asupra economiei și sistemului social.

„S-a schimbat un pic mentalitatea. Tinerii din ziua de azi nu consideră că ar trebui să facă copii la 21 de ani cum am făcut noi, ei consideră că ar trebui să fie bine pregătiți, să un job, o stabilitate și abia apoi să facă copii”.

Declinul natalității are multiple cauze:

Schimbarea stilului de viață: tinerii prioritizează cariera și stabilitatea financiară înainte de a avea copii.

Costurile ridicate pentru creșterea unui copil: educația, sănătatea și traiul zilnic fac ca decizia de a avea copii să fie amânată.

Migrația populației active: mulți tineri pleacă în străinătate pentru joburi mai bine plătite, lăsând țara cu mai puțini părinți potențiali.

„Nu mai ține de tradiții, de rădăcini, de valori autentice, de bucuria vieții, și suntem așa într-o lume complet nebună”.

Sociologii subliniază că mentalitatea tinerilor s-a schimbat radical față de generațiile anterioare. Dan Petre, expert în sociologie, afirmă:

„Generația X, numită după infamul decret, ”generația decrețeilor”, 65-80, care e cea mai numeroasă. Și atunci un număr din ce în ce mai mic de angajați va trebui să susțină un număr din ce în ce mai mare de pensionari. Aceasta este o adevărată bombă cu ceas”.

Populația României nu doar că scade, dar se și îmbătrânește rapid. Sporul natural negativ este deja prezent: numărul deceselor depășește numărul nașterilor.

Acest fenomen afectează direct sistemul de pensii: pensiile actuale sunt plătite din contribuțiile angajaților activi. În doar câțiva ani, discrepanța între pensionari și angajați va crea presiuni majore asupra bugetului de stat.

Alte țări europene au început să implementeze politici pentru creșterea natalității și sprijinirea familiilor:

Franța: oferă stimulente financiare pentru familii și facilități pentru părinți.

Țările nordice: concedii parentale extinse și programe pentru echilibrul între muncă și viața personală.

Aceste exemple arată că măsurile guvernamentale directe pot inversa sau măcar stabiliza scăderea natalității.

Pentru a evita o criză demografică majoră, România trebuie să ia măsuri rapide și complexe: