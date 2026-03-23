Legea locuințelor ANL urmează să fie modificată printr-un proiect legislativ care extinde accesul tinerilor, specialiștilor și locuitorilor locali la locuințele construite de Agenția Națională pentru Locuințe. Camera Deputaților este for decizional, iar modificările aduse legii nr. 152/1998 aduc schimbări importante pentru cei care caută locuințe pentru închiriere sau achiziție.

Până acum, locuințele ANL erau destinate tinerilor sub 35 de ani și specialiștilor din sănătate și învățământ. Conform noii propuneri, dreptul la locuință ANL va fi extins și pentru persoanele care au domiciliul, reședința sau locul de muncă în unitatea administrativ-teritorială în care se află locuința. Această modificare vizează creșterea accesului locuitorilor locali la locuințe sociale și închiriabile.

Proiectul permite, prin excepție, ca locuințele ANL pentru tineri să fie vândute autorităților publice locale sau sectoarelor municipiului București, dar numai la cererea acestora și cu respectarea unor condiții stricte:

Vânzarea se face pentru întregul bloc sau pentru locuințele nevândute, dacă unele au fost deja achiziționate de chiriași.

Autoritățile locale trebuie să păstreze destinația locuințelor pentru tineri sau alte categorii eligibile.

Valoarea de vânzare se calculează pe baza valorii investiției, actualizată cu rata inflației de la data finalizării construcției până la vânzare.

Chiriașii ANL care doresc să achiziționeze locuința în care locuiesc vor putea să facă acest lucru, iar autoritățile locale vor soluționa cererile respectând toate condițiile legii, cu excepția destinației sumelor rezultate din vânzare, care vor reprezenta venituri ale administrației locale.

Senatul este primul for sesizat, iar Camera Deputaților are rol decizional. Deși comisiile parlamentare au propus indexarea valorii chiriei după expirarea perioadei de 5 ani, aceste amendamente au fost respinse în plen.

Aceste modificări legislative pot avea efecte importante asupra pieței locuințelor sociale din România:

Acces mai mare la locuințe pentru tineri și specialiști.

Implicarea autorităților locale în gestionarea fondului de locuințe.

Flexibilitate în vânzarea blocurilor ANL, păstrând în același timp scopul social al acestora.

Prin aceste schimbări, legea ANL 2026 urmărește să răspundă mai bine nevoilor locative ale comunităților locale și să stimuleze accesul tinerilor la locuințe pentru închiriere sau achiziție.