Din 2026, întreaga sumă datorată pentru taxa auto va trebui achitată o singură dată, într-o tranșă, pentru întregul an. Posibilitatea de a plăti în două sau mai multe rate dispare, iar proprietarii de vehicule înmatriculate în Germania vor trebui să respecte acest nou regim fără excepții administrative.

Termenul de plată rămâne legat de luna înmatriculării vehiculului.

Noua regulă se aplică tuturor proprietarilor de vehicule, indiferent de tipul de motor sau de combustibil. Sunt incluși șoferii de autoturisme, motociclete, rulote sau vehicule comerciale.

Chiar și proprietarii de mașini electrice și hibride vor trebui să achite taxa într-o singură tranșă, deși cuantumul specific al taxei poate varia în funcție de caracteristicile fiecărui vehicul.

Pentru mulți dintre cei afectați, această schimbare va însemna o presiune financiară mai mare la începutul fiecărui an. În gospodăriile care dețin două sau mai multe vehicule, plățile concentrate într-un singur moment pot duce la planificări bugetare mai stricte față de situația actuală.

Guvernul german justifică această decizie ca parte a unui pachet de reforme administrative și fiscale menite să reducă birocrația și costurile de colectare a taxelor. Oficialii susțin că plata anuală într-o singură tranșă este mai ușor de administrat și poate duce la scăderea întârzierilor sau neplăților.

În același timp, reforma este prezentată ca un pas înainte în procesul de digitalizare și modernizare a administrației publice.

Deși modul de plată se schimbă, valoarea efectivă a taxei auto nu va fi majorată prin această măsură. Calculul anual al sumei datorate va continua să se bazeze pe criterii deja existente, precum capacitatea cilindrică, emisiile de CO₂, tipul de combustibil și data primei înmatriculări a vehiculului.

Cu toate acestea, obligativitatea plății dintr-o singură dată poate avea un impact semnificativ asupra percepției financiar-buzunare a șoferilor, în special în primele luni de aplicare a noii reguli.

Schimbarea sistemului de plată poate avea efecte indirecte asupra pieței auto, în special în segmentul de vehicule second-hand și al mașinilor electrice.

Proprietarii ar putea amâna achizițiile până la momentul plății, iar comercianții auto ar putea fi nevoiți să ajusteze ofertele sau facilitățile de finanțare pentru a atrage clienți într-un context financiar mai strict.