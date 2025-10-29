Potrivit documentului publicat de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, evaluarea se va face în funcție de gradul real de funcționare al persoanei, nu doar de diagnostic.

Scopul este alinierea la standardele internaționale și la Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, ratificată de România.

Noile reguli stabilesc că certificatul de handicap poate deveni permanent pentru bolile ireversibile, cum ar fi dizabilitățile intelectuale severe, cecitatea totală sau amputațiile. În celelalte cazuri, durata valabilității va fi limitată, în funcție de severitatea și evoluția bolii.

Noul ordin elimină acordarea automată a certificatului în unele cazuri medicale care pot fi tratate sau compensate prin corecții simple.

Astfel, persoanele cu miopie, hipermetropie sau astigmatism nu vor mai primi certificat dacă vederea este corectată eficient, iar câmpul vizual este normal. În cazul cataractei, evaluarea se va face după operație, doar dacă rămâne o afectare semnificativă.

Tulburările vestibulare periferice, considerate de regulă temporare, nu mai justifică un certificat permanent. Evaluarea se face individual, ținând cont de durata și intensitatea simptomelor.

Pentru epilepsie, certificatul se va acorda doar dacă pacientul are crize frecvente și rezistente la tratament. Cei cu mai puțin de o criză generalizată pe lună sau o criză parțială pe săptămână pot primi cel mult grad ușor.

În cazul diabetului zaharat, obținerea certificatului depinde de existența complicațiilor severe și de un control metabolic deficitar, arătat prin valori HbA1c mai mari de 8% pe termen lung.

Pentru afecțiunile respiratorii ușoare sau moderate, cum sunt formele de astm cu VEMS între 50 și 59%, se poate acorda doar grad mediu. Un grad sever este posibil doar dacă se demonstrează afectare pulmonară majoră.

Documentul introduce condiții clare pentru cazurile în care certificatul poate fi eliberat pe viață:

Pentru funcțiile mentale, dizabilitatea intelectuală severă (QI sub 40), tulburarea de spectru autist cu deficiențe grave sau surdocecitatea pot primi certificat permanent de la prima evaluare.

În caz de demență cu scor MMSE sub 9 puncte sau psihoze majore cu degradare progresivă, permanența se stabilește după două evaluări.

Pentru funcțiile senzoriale, cazurile de cecitate totală, surdomutitate congenitală ori pierdere auditivă peste 90 dB sunt încadrate permanent de la început.

În cazul funcțiilor motorii, amputațiile, paraplegia sau tetraplegia pot determina eliberarea certificatului definitiv după doi ani de la diagnostic.

Evaluarea se va baza pe teste funcționale obiective, pe istoricul medical complet și pe reacția la tratament, inclusiv dovada unei rezistențe terapeutice de cel puțin șase luni. Se vor utiliza scale standardizate precum MMSE pentru funcțiile cognitive, EDSS pentru scleroza multiplă sau NYHA pentru insuficiență cardiacă.

Pentru persoanele care dețin deja certificate, documentele rămân valabile până la expirare. La reevaluare, se vor aplica noile criterii. Termenul standard de valabilitate este de 24 de luni pentru bolile cu posibilitate de ameliorare și de 12 luni pentru afecțiunile reversibile care necesită monitorizare continuă.