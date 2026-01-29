Ministerul Finanțelor listează prima serie FIDELIS din 2026 la BVB, cu subscrieri de peste 1,87 miliarde lei

Ministerul Finanțelor a anunțat că, pe 29 ianuarie, a listat la Bursa de Valori București (BVB) prima serie de titluri de stat FIDELIS din 2026. Subscrierile făcute între 16 și 23 ianuarie, în valoare de peste 1,87 miliarde de lei, sunt acum disponibile pentru tranzacționare. Ministerul a precizat că ediția din ianuarie a atras subscrieri de peste 1,87 miliarde de lei, ceea ce arată că investitorii individuali au încredere în acest program.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a spus că prima serie FIDELIS din acest an arată interesul constant al cetățenilor pentru economii sigure. El a adăugat că programul ajută oamenii să economisească responsabil și susține implicarea socială printr-o tranșă pentru donatorii de sânge. Listarea la Bursă le oferă investitorilor flexibilitate în gestionarea banilor lor.

În cele șapte zile ale ofertei, s-au înregistrat 18.440 de ordine de subscriere, cu o valoare totală de 697,2 milioane lei și 229,96 milioane euro, adică aproximativ 1,17 miliarde lei.

„Prima ediție FIDELIS din acest an reconfirmă interesul constant al cetățenilor pentru instrumente de economisire sigure. Ne bucură faptul că programul susține atât dezvoltarea responsabilă a economiilor personale, cât și implicarea socială, prin tranșa dedicată donatorilor de sânge. Listarea de astăzi la Bursă oferă flexibilitate deplină celor care au ales să investească în viitorul lor și al României”, a declarat Nazare.

Tranșa specială pentru donatorii de sânge a avut din nou o participare mare. Cu o dobândă de 7,45% pe an, s-au strâns 103,8 milioane lei prin 2.501 ordine de subscriere. Acești investitori au putut să investească și sume mai mici, de la 500 lei în loc de 5.000 lei.

Cerere mare a fost și pentru titlurile cu scadența de 2 ani în lei, cu dobândă de 6,45%, care au atras 309 milioane lei, și pentru cele de 6 ani în lei, cu dobândă de 7,50%, care au adunat 188 milioane lei. Titlurile în euro au fost și ele populare, mai ales cele pe 10 ani, cu dobândă de 6,20%, unde s-au subscris 151,6 milioane euro. Scadențele de 3 și 5 ani în euro au atras 40,6 milioane euro și 37,7 milioane euro.

De la începutul Programului FIDELIS, s-au strâns peste 63,97 miliarde lei prin 524.099 subscrieri. Donatorii-investitori, parteneri cu Rock FM, au contribuit cu peste 4 miliarde lei.

Titlurile de stat sunt o modalitate sigură de a economisi și investi. Practic, împrumuți statul român cu bani, iar statul îți dă dobândă fixă și îți returnează banii la final. Sunt emise de Ministerul Finanțelor.

Avantajele investiției în titluri de stat:

siguranță maximă – statul român garantează 100% investiția;

dobânzi bune – mai mari decât la depozitele bancare:

• până la 7,50% în lei;

• până la 6,20% în euro (ianuarie 2026);

fără CASS – aceste venituri nu se iau în calcul pentru contribuția la sănătate;

flexibilitate – poți vinde titlurile înainte de termen la Bursa de Valori București;

oportunități dese – din 2025, apar emisiuni noi în fiecare lună.

Titluri de stat FIDELIS:

sunt emise de statul român;

nu plătești impozit pe câștig (pentru persoane fizice);

banii sunt garantați de stat;

nu plătești CASS, indiferent cât câștigi;

le poți vinde oricând, parțial sau total, la Bursa de Valori București;

dacă vinzi mai devreme, primești dobândă pentru perioada cât le-ai ținut;

poți alege perioade de la 2 până la 10 ani.

