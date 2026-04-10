Reprezentanți ai celor două instituții au avut, în perioada 7–9 aprilie, o serie de discuții tehnice în punctele de trecere:

Costești-Stânca

Sculeni-Sculeni

Cahul-Oancea

Potrivit unui comunicat oficial, întâlnirile au avut ca scop evaluarea implementării planului comun de acțiuni și identificarea unor măsuri suplimentare pentru eficientizarea controlului vamal.

„În perioada 7-9 aprilie, în punctele de trecere a frontierei Costeşti-Stânca, Sculeni-Sculeni şi Cahul-Oancea, au avut loc întâlniri de lucru la nivel de experţi între Autoritatea Vamală Română şi Serviciul Vamal al Republicii Moldova, în vederea evaluării implementării Planului comun de acţiuni şi stabilirii unor măsuri suplimentare pentru eficientizarea controlului vamal şi fluidizarea traficului”, se arată într-un comunicat al AVR.

Schimb de date în timp real și controale mai eficiente

Discuțiile s-au concentrat pe consolidarea cooperării operaționale și pe îmbunătățirea schimbului de informații în timp real.

Printre măsurile analizate se numără:

corelarea datelor privind mijloacele de transport și mărfurile aflate în tranzit

utilizarea unor instrumente comune de lucru, precum fișele de însoțire

intensificarea activității grupurilor comune de analiză de risc

Aceste măsuri ar urma să contribuie la reducerea blocajelor și la creșterea eficienței controalelor în punctele de frontieră.

Un punct central al discuțiilor a fost coordonarea acțiunilor pentru prevenirea și combaterea fraudei vamale.

Autoritățile au analizat utilizarea în comun a echipamentelor de control nedistructiv și adaptarea procedurilor de verificare în funcție de dinamica traficului.

Scopul este menținerea unui echilibru între controalele riguroase și necesitatea de a facilita circulația persoanelor și a mărfurilor.

Pe agenda întâlnirilor s-au aflat și mecanismele de cooperare deja existente, inclusiv schimbul de informații pentru procesarea cererilor de restituire a TVA pentru persoanele fizice.

De asemenea, a fost analizat stadiul proiectelor de digitalizare, considerate esențiale pentru creșterea eficienței operaționale și reducerea birocrației.

Cele două părți au convenit asupra unor măsuri concrete care vor fi aplicate în perioada imediat următoare, în special în contextul creșterii traficului la frontieră.

Autoritățile se pregătesc pentru un aflux mai mare de persoane și mărfuri, determinat de sărbători și de sezonul estival.

„Întâlnirile reconfirmă angajamentul Autorităţii Vamale Române şi al Serviciului Vamal al Republicii Moldova pentru o cooperare eficientă, orientată atât spre asigurarea unui control vamal riguros, cât şi spre facilitarea circulaţiei şi a comerţului”, se mai scrie în comunicat.

Concluzie

Cooperarea dintre România și Republica Moldova la nivel vamal intră într-o nouă etapă, axată pe digitalizare, schimb rapid de informații și controale mai eficiente. Măsurile anunțate ar putea reduce semnificativ timpii de așteptare la frontieră și ar contribui la fluidizarea traficului în perioadele aglomerate.