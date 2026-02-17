Ancheta declanșată la RAR are ca obiect verificarea modului în care au fost respectate procedurile de omologare și emitere a documentelor necesare pentru înmatricularea acestor autovehicule electrice încadrate în categoria cvadriciclurilor.

Decizia a fost luată după ce, vineri, o femeie de 51 de ani a murit în timp ce se afla pe scaunul din dreapta al unui astfel de vehicul. Autovehiculul a fost cuprins de flăcări în mers, iar incendiul s-a extins la alte trei mașini aflate în apropiere.

Tragedia a avut loc pe Bulevardul Constructorilor din Sectorul 6 al Capitalei. Conducătorul auto, un bărbat de 56 de ani, a suferit arsuri pe aproximativ 30% din suprafața corpului și a fost transportat la Spitalul Bagdasar-Arseni.

„În interiorul autoturismului de la care a pornit incendiul a fost identificată o femeie. Din păcate, în ciuda eforturilor de salvare, a fost declarat decesul acesteia”, potrivit Biroului de presă al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti.

La intervenție au participat două autospeciale de stingere, o autospecială de hidroperforare, Detașamentul Special de Salvatori, o autospecială de descarcerare și două echipaje SMURD. La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta violent la nivelul autovehiculului electric.

În acest context, ministrul Transporturilor a dispus trimiterea Corpului de Control la sediul central al Registrului Auto Român pentru a analiza dacă toate etapele legale au fost respectate.

„Am trimis corpul de control la Registrul Auto Român, sediul central. Vreau să verificăm dacă au fost îndeplinite toate procedurile legale, astfel încât aceste autovehicule să poată fi înmatriculate în România”, a declarat ministrul, la solicitarea Agerpres.

Aceste vehicule fac parte din categoria cvadriciclurilor și sunt încadrate legal drept scutere electrice închise, fiind supuse unor reguli distincte față de autoturismele clasice.

Registrul Auto Român a anunțat că a pus la dispoziția Corpului de Control al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii toate documentele și rapoartele pe care le deține în legătură cu cazul cvadriciclului ușor implicat.

Instituția precizează că, până în prezent, nicio autoritate nu a transmis datele clare de identificare ale vehiculului în cauză.

„Precizăm că, până în acest moment, nicio autoritate nu a informat RAR cu privire la datele clare de identificare ale respectivului autovehicul. Potrivit informaţiilor publice, reliefate şi de mass-media, RAR ar putea identifica acest vehicul doar ca fiind unul din categoria europeană L6e-BP care este omologat european de tip în baza regulamentului Uniunii Europene nr. 168 din 2013, omologare care nu este emisă de RAR, ci de un alt stat membru UE. Omologarea acestui tip de vehicul presupune fără dubii doar existenţa variantei cu două locuri în faţă, nu cu 4, iar în privinţa bateriei, conform aceleiaşi omologări a producătorului, vehiculul este dotat cu o baterie de 72 de Volţi şi 100 Ah, cu tehnologie tip ‘gel’ (plumb-acid)”, menţionează RAR, arată într-o informare de presă remisă marţi de sursa citată.

Reprezentanții instituției explică faptul că, în cazul vehiculelor noi care dețin omologare de tip europeană, RAR are obligația legală să emită Carte de Identitate a Vehiculului în baza Certificatului de Conformitate, fără desfășurarea altor proceduri tehnice suplimentare. Aceste autovehicule sunt supuse inspecției tehnice periodice o dată la trei ani.

Instituția atrage atenția că orice modificare adusă unui vehicul omologat, care poate schimba caracteristicile tehnice aprobate inițial, este ilegală.

„Orice intervenţie asupra oricărui tip de vehicul ori a specificaţiei sale omologate care îi poate modifica orice caracteristică tehnică este ilegală. RAR va continua să colaboreze cu toate instituţiile statului pentru a pune la dispoziţie cu celeritate orice informaţie sau document pe care îl deţine conform legii sau reglementărilor interne. RAR a emis CIV pentru modelul comercial ARORA S2, modelul la care face referire mass-media”, se arată în informarea de presă.

Din 2020 până în prezent, RAR a emis aproximativ 100 de Cărți de Identitate pentru această categorie de vehicule. Ancheta este în desfășurare sub coordonarea unității de parchet competente, pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii incidentului.