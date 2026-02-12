În 2025, peste o treime dintre mașinile verificate în trafic au avut deficiențe tehnice grave
În 2025, peste o treime din mașinile verificate în trafic aveau probleme serioase sau periculoase. Mii de mașini erau considerate un risc mare de accident, anunță Registrul Auto Român (RAR). În total, au fost verificate 92.219 vehicule în toată țara, iar 38,5% dintre ele aveau deficiențe tehnice.
Cele mai des întâlnite probleme au fost:
- Faruri, semnalizare și electricitate: 24,11%
- Emisii poluante: 20,46%
- Roți, suspensie și punți: 10,32%
- Probleme de vizibilitate: 10,15%
- Șasiu și componentele lui: 9,22%
- Frâne: 4,21%
- Direcție: 1,4%
- Probleme cu ITP-ul (verificarea tehnică periodică): 1,8%
Inspectorii RAR au găsit deficiențe legate de poluare la 6.064 de mașini, iar 4.697 erau un pericol iminent de accident din cauza frânelor, direcției sau punților.
În urma controalelor RAR împreună cu Poliția Rutieră:
- s-au dat 26.531 de amenzi
- s-au retras 22.027 de certificate de înmatriculare
- au fost imobilizate 364 de vehicule
- 188 de ITP-uri au fost anulate
Doar în București și Ilfov, din 6.167 de mașini verificate:
- 68,2% aveau probleme tehnice sau documente lipsă
- 18% erau un pericol iminent de accident
- 17,5% aveau probleme cu poluarea
- 5,5% aveau probleme cu identificarea vehiculului
- 3,3% aveau ITP fals sau expirat
În această regiune, controalele au dus la 3.394 de amenzi și 3.032 de certificate de înmatriculare retrase.
De ce RAR verifică întreaga mașină la cererile pentru documente?
Reprezentanții Registrului Auto Român (RAR) au explicat recent de ce verifică întreaga mașină chiar și atunci când proprietarii vin doar pentru un duplicat al certificatului de înmatriculare sau pentru redobândirea talonului reținut, de exemplu din cauza unui bec ars. Ei au precizat că această verificare este necesară pentru siguranța rutieră.
Cazul prezentat de RAR Călărași arată clar de ce este important controlul complet: proprietarul unui vehicul a solicitat înlocuirea CIV, operațiune care presupune prezentarea mașinii la RAR. În urma verificării, inspectorii au constatat mai multe deficiențe grave: lonjeronul dreapta spate rupt, contraaripa dreapta spate cu rugină, aliniamentul roților afectat, puntea spate deformată și caroseria deformată.
Din cauza acestor probleme, inspectorii au anulat ITP-ul vehiculului, iar mașina nu va mai putea circula pe drumurile publice în această stare tehnică.
Reprezentanții RAR au subliniat că astfel de controale se fac pentru siguranța șoferilor și a celorlalți participanți la trafic.
„De ce verificați toată mașina dacă omul a venit pentru un duplicat al CIV sau pentru redobândirea talonului reținut pentru un bec ars?” Primim frecvent astfel de întrebări, iar răspunsul dat de colegii de la RAR Călărași este vizibil în fotografii. Proprietarul vehiculului a solicitat înlocuirea CIV, operațiune care necesită prezentarea mașinii la RAR.
Ce am constatat: – lonjeronul dreapta spate rupt; – contraaripa dreapta spate cu străpungeri de rugină; – aliniamentul roților afectat; – puntea spate deformată; – caroseria deformată.
Ce am făcut? Am anulat ITP, iar acest vehicul nu va mai putea circula pe drumurile publice într-o astfel de stare tehnică. Revenind la întrebarea pe care ne-o adresează unii dintre șoferi, vă spunem că verificăm mașinile care ajung la RAR pentru ca voi să fiți în siguranță în trafic.”, au transmis reprezentanții RAR.
