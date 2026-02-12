În 2025, peste o treime din mașinile verificate în trafic aveau probleme serioase sau periculoase. Mii de mașini erau considerate un risc mare de accident, anunță Registrul Auto Român (RAR). În total, au fost verificate 92.219 vehicule în toată țara, iar 38,5% dintre ele aveau deficiențe tehnice.

Cele mai des întâlnite probleme au fost:

Faruri, semnalizare și electricitate: 24,11%

Emisii poluante: 20,46%

Roți, suspensie și punți: 10,32%

Probleme de vizibilitate: 10,15%

Șasiu și componentele lui: 9,22%

Frâne: 4,21%

Direcție: 1,4%

Probleme cu ITP-ul (verificarea tehnică periodică): 1,8%

Inspectorii RAR au găsit deficiențe legate de poluare la 6.064 de mașini, iar 4.697 erau un pericol iminent de accident din cauza frânelor, direcției sau punților.

În urma controalelor RAR împreună cu Poliția Rutieră:

s-au dat 26.531 de amenzi

s-au retras 22.027 de certificate de înmatriculare

au fost imobilizate 364 de vehicule

188 de ITP-uri au fost anulate

Doar în București și Ilfov, din 6.167 de mașini verificate:

68,2% aveau probleme tehnice sau documente lipsă

18% erau un pericol iminent de accident

17,5% aveau probleme cu poluarea

5,5% aveau probleme cu identificarea vehiculului

3,3% aveau ITP fals sau expirat

În această regiune, controalele au dus la 3.394 de amenzi și 3.032 de certificate de înmatriculare retrase.

Reprezentanții Registrului Auto Român (RAR) au explicat recent de ce verifică întreaga mașină chiar și atunci când proprietarii vin doar pentru un duplicat al certificatului de înmatriculare sau pentru redobândirea talonului reținut, de exemplu din cauza unui bec ars. Ei au precizat că această verificare este necesară pentru siguranța rutieră.

Cazul prezentat de RAR Călărași arată clar de ce este important controlul complet: proprietarul unui vehicul a solicitat înlocuirea CIV, operațiune care presupune prezentarea mașinii la RAR. În urma verificării, inspectorii au constatat mai multe deficiențe grave: lonjeronul dreapta spate rupt, contraaripa dreapta spate cu rugină, aliniamentul roților afectat, puntea spate deformată și caroseria deformată.

Din cauza acestor probleme, inspectorii au anulat ITP-ul vehiculului, iar mașina nu va mai putea circula pe drumurile publice în această stare tehnică.

Reprezentanții RAR au subliniat că astfel de controale se fac pentru siguranța șoferilor și a celorlalți participanți la trafic.