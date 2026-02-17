În București, șoferii care dețin un card-legitimație pentru dizabilitate beneficiază de scutirea taxei de parcare de 5 lei pe oră pentru locurile albastre administrate de Primăria Municipiului București (PMB). Această facilitate nu echivalează însă cu posibilitatea de a parca gratuit oriunde.

Gratuitatea se aplică strict în cazul locurilor special amenajate, rezervate și marcate cu simbolul internațional al dizabilității – pictograma albă pe fond albastru. Utilizarea altor locuri albastre fără achitarea taxei rămâne contravenție, chiar și pentru persoanele care au dreptul legal la scutire.

Reprezentanții Direcției Generale de Poliție Locală a Municipiului București au explicat că scutirea de la plata parcării este condiționată de afișarea cardului-legitimație:

„Atunci când cardul-legitimație este pus în parbriz, respectivele autoturisme sunt scutite de la plata parcării publice, iar șoferilor nu li se întocmește nota de constatare”.

Autoritățile precizează că verificările sunt efectuate zilnic, în colaborare cu angajații Companiei Municipale Parking București.

Pentru a evita sancțiunile, Poliția Locală recomandă respectarea câtorva reguli esențiale. Șoferii trebuie să identifice marcajul specific destinat persoanelor cu dizabilități și să expună vizibil cardul-legitimație în interiorul vehiculului. De asemenea, parcarea gratuită pe locurile albastre nemarcate corespunzător nu este permisă.

În lipsa cardului afișat la vedere, dreptul la gratuitate nu poate fi dovedit în timpul controlului.

Legislația în vigoare prevede amenzi consistente pentru ocuparea fără drept a locurilor destinate persoanelor cu dizabilități. Conform Legii 448/2006, sancțiunile sunt cuprinse între 2.000 și 10.000 de lei. Amenzile pot fi aplicate inclusiv în situația în care cardul-legitimație nu este afișat vizibil.

Separat, șoferii care parchează pe locurile albastre fără achitarea taxei riscă amenzi între 500 și 1.000 de lei. Sancțiunea se aplică și persoanelor cu dizabilități dacă vehiculul nu este parcat pe un loc special destinat.

Compania Municipală Parking București a obținut avize pentru aproximativ 77.000 de locuri de parcare, însă în prezent sunt exploatate circa 45.000. Dintre acestea, peste 2.100 de locuri sunt rezervate persoanelor cu dizabilități, reprezentând 4,7% din total.

Procentul depășește pragul minim de 4% stabilit prin lege.

Poliția Locală subliniază că amplasarea locurilor speciale urmărește facilitarea accesului către zonele de interes public:

„Amplasarea lor se face respectând principiul accesibilității facile către instituțiile publice, obiective turistice, clădiri de birouri și comerciale”.

În acest context, autoritățile reamintesc că locurile rezervate persoanelor cu dizabilități nu reprezintă doar o facilitate administrativă, ci o necesitate care ține de mobilitatea și siguranța beneficiarilor.