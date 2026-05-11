În perioada 11–15 mai, în județele Alba și Hunedoara, se desfășoară exercițiul de mobilizare MOBEX AB-HD-26, o acțiune planificată de autoritățile române pentru testarea și actualizarea capacității de apărare la nivel teritorial. Evenimentul este coordonat de Ministerul Apărării Naționale și implică mai multe instituții din sistemul național de securitate.

Exercițiul are ca obiectiv principal verificarea gradului de pregătire al populației, economiei și infrastructurii locale pentru situații care țin de apărarea națională. Autoritățile urmăresc, de asemenea, modul în care funcționează mecanismele de mobilizare în condiții controlate, conform legislației în vigoare.

În acest context, sunt evaluate procedurile de colaborare între instituțiile publice, structurile militare și operatorii economici, pentru a asigura o reacție coordonată în situații de criză.

Pe durata exercițiului, o parte dintre rezerviștii cu domiciliul în județele Alba și Hunedoara, incluși în planurile de mobilizare, sunt convocați la unități militare. Aceștia participă la activități de instruire și verificare a pregătirii, în conformitate cu reglementările legale.

Acțiunea are rolul de a testa capacitatea de reacție a structurilor militare și disponibilitatea resursei umane în situații de mobilizare.

Exercițiul este organizat în cooperare cu mai multe instituții din sistemul național de apărare și ordine publică, printre care:

Ministerul Afacerilor Interne

Serviciul Român de Informații

Serviciul de Telecomunicații Speciale

Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale

Administrația Națională a Penitenciarelor

Aceste structuri contribuie la verificarea și coordonarea componentelor esențiale pentru funcționarea sistemului de apărare.

În județul Alba, autoritățile analizează modul în care instituțiile publice și operatorii economici își îndeplinesc atribuțiile legale privind pregătirea pentru apărare. Sunt evaluate proceduri administrative, capacități logistice și nivelul de reacție în scenarii simulate.

Această etapă este derulată împreună cu administrațiile locale și are rolul de a identifica eventuale vulnerabilități în sistemul de sprijin logistic.

Un moment important al exercițiului este programat miercuri, când în poligonul de tragere Micești din județul Alba va avea loc o sesiune de instruire cu rezerviștii participanți. Activitatea include antrenamente specifice și evaluarea nivelului de pregătire individuală și colectivă.

„Pe timpul exercițiului, o parte dintre rezerviștii cu domiciliul în cele două județe, incluși în planurile de mobilizare, sunt chemați la unități militare pentru a participa la activități specifice de pregătire, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Totodată, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, structură de specialitate a Guvernului României în domeniul pregătirii economiei și teritoriului pentru apărare, desfășoară, împreună cu autoritățile administrației publice locale, instituțiile publice și operatorii economici din județul Alba cu atribuții în domeniu, activități specifice de verificare a modului de îndeplinire a responsabilităților care le revin, potrivit legii”, a precizat MApN într-un comunicat de presă.

Exercițiile de tip MOBEX sunt organizate periodic pentru a asigura funcționarea eficientă a sistemului național de apărare.

Nr. crt. Contribuția exercițiilor de mobilizare Descriere 1 Testarea procedurilor de mobilizare Verifică modul în care sunt aplicate planurile și pașii oficiali pentru chemarea și organizarea forțelor și resurselor în caz de necesitate. 2 Verificarea cooperării interinstituționale Evaluează modul de colaborare dintre instituțiile implicate în apărare, ordine publică și gestionarea situațiilor speciale. 3 Actualizarea planurilor operaționale Permite ajustarea și îmbunătățirea planurilor existente în funcție de situațiile simulate și de eventualele disfuncționalități identificate. 4 Creșterea capacității de reacție în situații de urgență Îmbunătățește viteza și eficiența răspunsului autorităților și structurilor implicate în scenarii de criză sau mobilizare.

Prin astfel de acțiuni, autoritățile își propun să mențină un nivel ridicat de pregătire și coordonare la nivel național.