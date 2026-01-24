Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a sosit sâmbătă în India pentru a încheia ceea ce a descris drept „mama tuturor acordurilor” comerciale ale Uniunii Europene, respectiv un acord de liber schimb pe care ambele părţi speră să îl finalizeze marţi, potrivit agenţiei EFE.

Ea a subliniat, într-un mesaj publicat pe contul său de X (fostul Twitter) imediat după aterizarea la New Delhi, că negocierile se apropie de final.

„Unii îl numesc «Mama tuturor acordurilor comerciale». Ne apropiem de Acordul de Liber Schimb”, a transmis șefa Comisiei Europene în postarea sa.

« The mother of all trade deals » We are closing in on the 🇪🇺🇮🇳 Free Trade Agreement. See you soon in Delhi. pic.twitter.com/gfiLv2eEam — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 24, 2026

La sosire, Ursula von der Leyen a fost întâmpinată pe aeroport de purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe indian, Randhir Jaiswal, împreună cu ministrul adjunct al comerţului şi industriei, Jitin Prasada.

Jaiswal a transmis că vizita va marca trasarea următoarei etape a parteneriatului strategic dintre India şi UE și a subliniat că cele două entităţi, considerate cele mai mari democraţii ale lumii, împărtăşesc un parteneriat bazat pe încredere reciprocă.

Cu câteva ore înaintea sosirii lui von der Leyen, şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas, a ajuns şi ea la New Delhi, iar delegaţia europeană urmează să fie completată de preşedintele Consiliului European, Antonio Costa.

Aceştia vor participa luni, în calitate de invitaţi de onoare, la cea de-a 77-a paradă a Zilei Republicii indiene, alături de premierul Narendra Modi, înainte de a se reuni marţi la cel de-al 17-lea summit bilateral UE-India, unde speră să semneze acordul comercial.

Scopul comun al UE și Indiei este crearea uneia dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, care ar reuni aproximativ două miliarde de persoane și ar reprezenta circa un sfert din PIB-ul global.

În pofida acestei ambiţii, în 2024 India a fost doar al nouălea cel mai mare partener comercial al UE, cu 2,4% din comerţul total cu mărfuri, mult sub SUA şi China, care deţin cote semnificative ale schimburilor comerciale europene. Blocul comunitar încearcă astfel să îşi reducă dependenţa de materii prime dinspre China.

Pe lângă acordul de liber schimb, UE şi India îşi propun să stimuleze investiţiile în sectoare strategice, precum tehnologia digitală, hidrogenul verde, energia solară şi producţia de maşini-unelte.

În plus, agenda vizitei include finalizarea unui acord privind mobilitatea lucrătorilor, cercetătorilor şi studenţilor, dar şi încheierea unui acord major de securitate şi apărare menit să abordeze ameninţările hibride şi terorismul.

Dacă va fi semnat, tratatul comercial UE-India va încheia un adevărat maraton diplomatic de aproape 20 de ani, marcat de divergenţe semnificative privind protecţia brevetelor şi taxele vamale pentru vehicule şi băuturi spirtoase europene.