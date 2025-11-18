Alianța Maghiară din Transilvania (AMT) a anunțat că va depune din nou proiectul de lege privind statutul de autonomie al Ținutului Secuiesc în Parlamentul României, încredințând această responsabilitate președintelui partidului, deputatul Zoltán Zakariás. Decizia a fost luată în cadrul reuniunii Consiliului Național al AMT de la Cristuru Secuiesc, care a avut loc sâmbăta trecută.

Potrivit reprezentanților partidului, actuala situație financiară a României ridică riscul ca unele partide din coaliția guvernamentală să propună rapid o reorganizare teritorial-administrativă, care, dacă nu ar fi bine pregătită, ar putea fi superficială și ar pune în pericol viitorul comunității maghiare din Transilvania.

Prin urmare, AMT dorește să relanseze dezbaterea pe tema autodeterminării comunității maghiare, implicând cât mai larg și societatea majoritar românească.

În paralel, Consiliul Național al AMT a decis să elaboreze și alte proiecte legislative, inclusiv pentru autonomia culturală și extinderea drepturilor lingvistice ale minorității maghiare, care vor fi depuse conform unui calendar stabilit ulterior.

Anterior, aceste inițiative legislative fuseseră depuse ultima dată la Camera Deputaților pe 20 decembrie 2023 de Zoltán Zakariás și de József Kulcsár-Terza, lider interimar al Forței Civice Maghiare (FCM), ambii aleși pe listele Uniunii Democrate Maghiare din România (UDMR). Proiectul privind autonomia teritorială a Ținutului Secuiesc fusese elaborat de Consiliul Național Secuiesc (CNS), iar celelalte două proiecte de către Consiliul Național Maghiar din Transilvania (EMNT).

„Prin urmare, Consiliul Naţional al AMT a apreciat că revendicările de autodeterminare ale comunității noastre trebuie prezentate din nou, încercând să creeze o dezbatere socială cât mai largă – inclusiv cu majorității române”, se mai arată în comunicat. ”Din acest considerent Consiliul Naţional l-a însărcinat pe Zoltán Zakariás ca în perioada următoare să propună retrimiterea proiectului de lege privind statutul de autonomie al Ținutului Secuiesc în Parlamentul României, întrucât „aceasta exprimă cel mai clar necesitatea de a defini Ținutul Secuiesc ca o regiune unitară”.

Camera Deputaților a dezbătut aceste proiecte cu procedură de urgență în perioada sărbătorilor de iarnă, dar le-a respins pe toate trei. În urma acestui refuz, AMT a anunțat că va continua să promoveze autonomia la nivel local și în cadrul procesului decizional central, urmând să depună proiectele legislative din nou.

Președintele CNS, Balázs Izsák, a confirmat această strategie, subliniind că legea pentru autonomia teritorială a Ținutului Secuiesc va fi relansată în Parlament după alegerile din 2024.