Bogdan Chirițoiu a declarat că, deocamdată, nu există nicio comunicare oficială referitoare la aceste posibile tranzacții. El a arătat că informațiile privind vânzarea Lukoil circulă încă de la începutul războiului din Ucraina, însă fără confirmare oficială.

Acesta a explicat că, în momentul în care Consiliul Concurenței va primi o notificare, instituția o va analiza conform legii, dar până acum nu a fost transmis niciun document în acest sens.

„Noi nu am primit nimic oficial. Zvonuri privind preluarea Carrefour sunt de câteva luni. Nu avem nicio notificare, nimic oficial, iar legat de Lukoil, tot aud de când a început războiul că se vor vinde activele Lukoil. Când vom primi o notificare, o să o analizăm. Momentan, nu am primit nimic”, a declarat Bogdan Chiriţoiu, în cadrul conferinţei „Provocări concurenţiale în sectorul construcţiilor”, la Sinaia.

Președintele Consiliului Concurenței a explicat că preluarea activelor Lukoil de către o companie deja prezentă pe piața românească ar putea ridica probleme de concentrare economică, din cauza numărului mare de benzinării care ar ajunge sub același control.

Bogdan Chirițoiu a adăugat că o astfel de tranzacție nu ar fi problematică doar dacă investitorul nu are deja operațiuni pe piața locală. Potrivit lui Chirițoiu, o eventuală vânzare a activelor Lukoil ar fi determinată de sancțiunile internaționale impuse companiei, nu de dificultăți operaționale interne.

„Dacă apare un actor care nu e prezent în România, atunci concurenţial nu ai probleme. Dar, dacă avem o concentrare în piaţa românească, atunci asta ar putea fi problematic. Dacă Lukoil ar fi scos la vânzare, ar fi ca urmare a sancţiunilor, deci nu are neapărat legătură cu funcţionarea companiei, ci cu proprietarii companiei”, a mai spus Chiriţoiu.

Comisia de Examinare a Investițiilor Străine Directe (CEISD), structură care funcționează în cadrul Consiliului Concurenței, are obligația de a analiza și aviza orice tranzacție cu o valoare de peste 2 milioane de euro, indiferent dacă implică investitori străini sau companii românești.

Această comisie va avea rolul de a verifica proveniența capitalului, structura acționariatului și conformitatea tranzacției cu regimul de sancțiuni internaționale aplicat de Uniunea Europeană.

Ministerul Energiei a anunțat că a luat act de intenția companiei Lukoil de a-și vinde activele internaționale și că va începe un proces de evaluare în cadrul CEISD. Instituția a precizat că analiza se va face în deplină concordanță cu legislația europeană și cu pachetele de sancțiuni adoptate.

Ministerul a subliniat că România va adopta o poziție clară doar după verificarea completă a structurii acționariatului și a provenienței capitalului oricărui potențial investitor, pentru a garanta respectarea standardelor de securitate economică.

„Am luat act de sancţiunile anunţate de Office of Foreign Assets Control, agenţie din cadrul Departamentului Trezoreriei Statelor Unite ale Americii. Înainte de luarea unei decizii, este necesară analiza poziţiei pe care o va adopta Uniunea Europeană, având în vedere faptul că România aplică deja regimul de sancţiuni stabilit la nivel european şi va acţiona strict în acest cadru. De asemenea, am luat act de comunicatul public al companiei Lukoil referitor la intenţia de vânzare a activelor sale internaţionale. Ca urmare a acestui anunţ, va putea fi demarat un proces de evaluare a tranzacţiei în cadrul Comisiei pentru examinarea investiţiilor străine directe (CEISD), conform legislaţiei în vigoare. Vom putea exprima o poziţie ulterioară doar după clarificarea completă a structurii acţionariatului şi a provenienţei capitalului oricărui potenţial investitor, pentru a garanta că tranzacţia se desfăşoară în deplină conformitate cu pachetele de sancţiuni adoptate şi cu standardele de securitate economică ale României”, precizează ministerul.

Rafinăria Petrotel-Lukoil și rețeaua Lukoil România, cu aproximativ 320 de stații de distribuție, au ca acționar compania Litasco, cu sediul în Elveția.

Pe 22 octombrie 2025, președintele SUA, Donald Trump, a anunțat sancțiuni împotriva companiilor petroliere ruse Lukoil și Rosneft, măsură urmată de Marea Britanie o săptămână mai târziu. Londra a extins sancțiunile și asupra a 44 de nave petroliere din „flota din umbră” a Rusiei, folosite pentru transportul de țiței sub proprietăți mascate.