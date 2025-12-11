Lukoil ia în calcul acceptarea unei oferte formulate de banca americană de investiţii Xtellus Partners pentru vânzarea activelor sale internaţionale, într-o tranzacţie neobişnuită, structurată ca un schimb fără numerar.

Surse apropiate negocierilor au declarat pentru Reuters că mecanismul propus ar presupune returnarea către compania rusă a valorilor mobiliare Lukoil deţinute în SUA, în schimbul preluării activelor din afara Federaţiei Ruse.

Discuţiile au loc pe fondul sancţiunilor occidentale şi al declinului operaţiunilor internaţionale ale grupului.

Statele Unite şi Marea Britanie au impus în octombrie sancţiuni severe companiilor ruseşti Lukoil şi Rosneft, ca răspuns la invazia din Ucraina.

Ca urmare, Washingtonul a prelungit miercuri până la 17 ianuarie 2026 termenul până la care Lukoil trebuie să îşi vândă activele externe, oferind companiei un interval suplimentar pentru finalizarea unei tranzacţii compatibile cu regimul sancţiunilor.

Activitatea internaţională a Lukoil a fost puternic afectată după 2022. Grupul extrage aproximativ 2% din producţia globală de petrol, iar activele din afara Rusiei, evaluate la circa 22 de miliarde de dolari în 2024, reprezintă doar 0,5% din producţia mondială.

Mai multe fonduri americane – printre care BlackRock, JP Morgan şi Goldman Sachs – au suferit pierderi masive după deprecierea forţată a acţiunilor ruseşti.

Potrivit surselor, Xtellus a informat deja Trezoreria SUA despre intenţia de a organiza un schimb în care acţiunile Lukoil deţinute de investitori americani ar fi transferate înapoi către grup, în timp ce banca ar prelua activele internaţionale.

Tranzacţia ar implica gestionarea unui număr semnificativ de valori mobiliare şi ar necesita identificarea acţionarilor americani – un proces sensibil în condiţiile restricţiilor impuse de Moscova.

Oferta Xtellus este considerată mai complexă decât cele formulate de alţi potenţiali cumpărători, între care s-ar afla ExxonMobil, Chevron şi fondul american Carlyle.

Negocierile sunt coordonate de Pavel Zhdanov, vicepreşedinte responsabil cu finanţele Lukoil, iar un acord final ar necesita aprobarea Trezoreriei SUA şi, posibil, chiar a preşedintelui rus Vladimir Putin, având în vedere interdicţia din 2022 privind tranzacţionarea în străinătate a acţiunilor companiilor ruseşti.

Grupul rus deţine aproximativ 200 de staţii de carburanţi în New Jersey, Pennsylvania şi New York. În Finlanda, operatorul Teboil, responsabil pentru circa 430 de benzinării, a anunţat recent închiderea treptată a operaţiunilor pe măsură ce stocurile se epuizează, anticipând o vânzare a lanţului.

Lukoil rămâne un jucător important şi în alte pieţe europene: este unul dintre principalii distribuitori de carburanţi din Republica Moldova şi Bulgaria, operează aproximativ 600 de benzinării în Turcia şi peste 300 în România.

Finalizarea unei tranzacţii cu Xtellus ar marca una dintre cele mai neconvenţionale restructurări corporative generate de sancţiunile occidentale, cu implicaţii majore pentru pieţele energetice şi financiare internaţionale.